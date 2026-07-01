Un adversaire de l'Italie… Un ancien international américain mène la Bosnie contre les États-Unis !

Esmir Bajraktajić, star de l’équipe nationale de Bosnie-Herzégovine, a un parcours humain exceptionnel à l’approche du match contre les États-Unis en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Né dans le Wisconsin de parents bosniaques rescapés du massacre de Srebrenica en 1995 – où plus de 8 000 Bosniaques musulmans, dont quatre de ses oncles et son grand-père paternel, ont été tués –, Bajrami porte en lui une histoire forte.

Bien qu’il ait porté le maillot des États-Unis lors d’un match amical en janvier 2024, Bajraktařević (21 ans) a ensuite opté pour la Bosnie-Herzégovine, expliquant que défendre les couleurs de ses parents avait toujours été son premier choix.

« Chaque fois que je joue, je représente ma famille », a confié le joueur du PSV Eindhoven au journal The Athletic.

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Il a brillé en transformant le penalty décisif qui a éliminé l’Italie et qualifié la Bosnie pour la Coupe du monde 2026, avant de célébrer en levant son maillot pour dévoiler le nom de sa famille, un geste symbolique rendant hommage à ses racines.

Formé dans le Wisconsin, aux États-Unis, Bajraktarović s’est distingué au centre de formation du New England Revolution avant d’accéder à l’équipe première, puis de s’engager avec le PSV Eindhoven, aux Pays-Bas, début 2025, pour un transfert estimé à environ 6 millions de dollars.

Il s’apprête désormais à défier les États-Unis, le pays de sa naissance qu’il a une fois représenté en sélection, avec l’espoir de propulser la Bosnie en huitièmes de finale. Son parcours est vu comme un symbole de la vie qui triomphe des tragédies de la guerre et transforme les souffrances familiales en source d’inspiration pour une nouvelle génération.