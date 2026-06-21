Le défenseur tunisien Ali Abdi a fondu en larmes dimanche devant les caméras, visiblement affecté par la contre-performance de son équipe. Le joueur de l’OGC Nice a ensuite présenté ses excuses aux supporters pour cette défaite.

La Tunisie avait pourtant entamé la Coupe du monde par une défaite 5-1 contre la Suède, entraînant le limogeage de Sabri Lamouchi et l’arrivée d’Hervé Renard.

Malgré ce changement, les Aigles de Carthage ont de nouveau chuté, battus 4-0 dans la nuit de samedi à dimanche par le Japon, dont un doublé d’Ayase Ueda.

Après la rencontre, le défenseur s’est présenté devant les micros de BeIN Sports et a pris la parole sans détour : « Je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters de l’équipe nationale », a-t-il lancé.

« Mais je ne m’excuse pas auprès de ceux qui s’amusent à divulguer des informations ici et là », a-t-il poursuivi.

« Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Nous n’avons pas le temps de travailler. Quand les résultats sont mauvais, on remanie toute l’équipe et on fait venir de nouveaux joueurs, au lieu de corriger les défauts », poursuit-il avec émotion.

« Nous abordons une Coupe du monde avec des joueurs qui n’ont jamais évolué ensemble. On ne se prépare pas à une Coupe du monde en disputant quelques matchs, face à des adversaires qui peaufinent leur projet depuis des années… »

Les Tunisiens affronteront encore les Pays-Bas dans la nuit de jeudi à vendredi, même si leur élimination est déjà actée.