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La police des West Midlands a confirmé qu’un garçon de 14 ans avait été interpellé puis remis en liberté sous caution à la suite d’une enquête sur une infraction à l’ordre public commise lors du match de Premier League de samedi entre Coventry City et Sunderland. L’incident concernait des moqueries présumées visant Bradley Lowery, le jeune supporter de Sunderland décédé tragiquement en 2017.

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Un adolescent remis en liberté sous caution après la diffusion d’une vidéo choquante

Des images diffusées en ligne pendant le week-end montrent un supporter dans la tribune réservée aux supporters locaux de la Coventry Building Society Arena, tenant un smartphone affichant une photo de Bradley Lowery. On le voit montrer l’écran du doigt et adresser un sourire narquois aux supporters de Sunderland venus assister au match de samedi, qui s’est terminé sur le score de 3-1. Lowery, atteint d’une forme rare et agressive de cancer infantile appelée neuroblastome, est mort en 2017 à l’âge de six ans.

Après le match, un garçon de 14 ans s’est présenté aux autorités dimanche. La police des West Midlands a ensuite confirmé mardi les suites judiciaires de l’affaire, déclarant : « Un adolescent arrêté à Coventry, soupçonné d’une infraction à l’ordre public, a été remis en liberté sous caution, sous conditions. »

« J’ai mal au cœur » : Gemma Lowery s’exprime

Gemma, la mère de Bradley, a publié un message poignant par l’intermédiaire de la Bradley Lowery Foundation, affirmant que son « merveilleux garçon » « mérite simplement que l’on se souvienne de lui avec amour, et non avec haine ».

« Voir un si beau souvenir utilisé de manière aussi cruelle me fait vraiment mal au cœur, a-t-elle déclaré. Nous sommes une famille passionnée de football qui suit Sunderland à domicile comme à l’extérieur. Je n’ai rien contre les plaisanteries entre supporters, mais se moquer d’un enfant mort d’un cancer, ce n’est tout de même pas une plaisanterie ?

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« J’espère que le club prendra les mesures appropriées et que la famille de ce jeune garçon l’aidera à comprendre à quel point ses actes ont été blessants. Je ne veux pas qu’il soit la cible de haine, alors s’il vous plaît, je vous en prie, ne faites pas cela. Je veux seulement qu’il en tire une leçon. »

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Les clubs et la police réagissent à l’indignation

L’incident a immédiatement suscité une vague d’indignation dans le monde du football. La police a rapidement tenu à rassurer le public sur le sérieux avec lequel l’affaire était traitée.

Dans un communiqué publié dimanche, la police des West Midlands a déclaré : « Nous comprenons la peine et l’indignation que cette vidéo a suscitées au sein de la communauté et dans la famille de la victime. Nos agents les tiennent informés de l’avancement de notre enquête et travaillent en étroite collaboration avec les deux clubs de football. »

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Coventry City a également réagi aux images largement relayées sur les réseaux sociaux, en précisant sa position. Le club a déclaré : « Le club ne tolère pas les comportements offensants et se concertera avec les autorités compétentes pour déterminer les mesures appropriées. »

L’enquête se poursuit, d’éventuelles sanctions du club à venir

L’adolescent reste en liberté sous caution, sous des conditions qui n’ont pas été rendues publiques, tandis que la police des West Midlands termine ses investigations. Coventry City attendra les conclusions de l’enquête policière avant de décider d’éventuelles interdictions de stade ou mesures disciplinaires internes. La réaction rapide des autorités et des clubs témoigne de la poursuite d’une politique de tolérance zéro envers les chants faisant référence à des tragédies et les comportements offensants dans les stades de football anglais.