Lors d'une soirée exceptionnelle qui ne s'effacera jamais de la mémoire du football argentin, Lionel Messi a fait ses adieux à son public à sa manière, avec un but et deux passes décisives qui ont mené la sélection à une victoire trois buts à zéro face au Bénin, pour son dernier match sur la pelouse du Monumental.

Et avec des mots venus du cœur, Messi a déclaré, les yeux embués de larmes : je ne veux pas partir d'ici, ouvrant ainsi la voie à une vague de messages d'amour et de fidélité qui a déferlé sur les comptes des clubs argentins sur les réseaux sociaux, dans une scène où toutes les couleurs se sont unies derrière un seul capitaine.

De Newell's Old Boys, le club qui a accueilli ses tout premiers débuts, est venu le message le plus profond. Le club a publié deux photos, l'une de Messi enfant portant le maillot de l'équipe, l'autre de lui champion du monde, auréolé de ses titres avec la sélection, et les a accompagnées d'une phrase émouvante : Leo, tu as tant comblé de bonheur le garçon venu des îles Malouines, merci à toi.





River Plate, quant à lui, a choisi l'éternité comme titre de son message, et a écrit : pour toujours, merci à toi capitaine, avec une photo réunissant les trophées remportés par Messi avec la sélection de son pays.









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La réponse de Boca Juniors, le rival traditionnel, est venue confirmer que Messi est au-dessus de toutes les appartenances, en écrivant : merci à toi pour toujours, capitaine.









Les témoignages de fidélité se sont multipliés, le club de San Lorenzo écrivant : merci à toi pour le football, pour ton amour du maillot, pour la joie, pour tes efforts constants, et pour être argentin.









Tandis que le club d'Independiente a résumé la scène en une phrase éloquente : une belle histoire d'amour, merci infiniment, tu n'as laissé aucun rêve sans le réaliser.









Le communiqué le plus émouvant est revenu au club de Huracán, qui a rédigé un long message résumant les sentiments de tout un peuple, et dans lequel on pouvait lire : reconnaissants pour toujours, capitaine, pour chaque joie, pour chaque larme, pour nous avoir fait nous enlacer comme jamais auparavant, pour avoir hissé notre drapeau au plus haut sommet et réalisé le rêve de tout un pays. Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude, ta magie et toutes les émotions que tu nous as offertes resteront gravées dans nos cœurs à jamais, merci pour tout Lionel Andrés Messi.









Et l'hommage ne s'est pas limité aux grands clubs ; les clubs de Barracas Central, Defensa y Justicia et Tigre ont rejoint la liste de ceux qui lui ont dit adieu, le club de Tigre reprenant les mots immortels de Messi : ce maillot a été mon rêve, ma fierté et ma vie.

Telle a été la soirée du Monumental, où Messi n'a pas seulement fait ses adieux au public, mais où c'est toute l'Argentine qui lui a dit adieu, car elle a compris que celui qui quittait la pelouse n'était pas simplement un joueur portant le numéro dix, mais le rêve qu'ont vécu des générations entières.















