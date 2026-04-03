Un adieu prématuré… Koulibaly : « Je ne participerai pas à la Coupe du monde à mon âge »

Dans une déclaration qui ressemble à un adieu prématuré, le capitaine de l'équipe nationale sénégalaise, Kalidou Koulibaly, a laissé entendre que sa participation à la Coupe du monde 2026 pourrait être sa dernière sous le maillot des « Lions de la Teranga », ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération au sein de la sélection sénégalaise.

Koulibaly, âgé de 34 ans et qui évolue actuellement au sein du club saoudien Al-Hilal, a déclaré lors d'une interview accordée au site sénégalais « Media Car » : « Je pense que ce sera ma dernière participation à la Coupe du monde, je ne jouerai pas la Coupe du monde à 39 ans. »

Koulibaly, qui compte 103 sélections et a été sacré double champion d’Afrique, a ajouté : « Il y a des jeunes joueurs qui aspirent à rejoindre la sélection et qui méritent d’en faire partie. Nous verrons ce qui se passera après la Coupe du monde. »

Le capitaine des Lions, qui a récemment fêté ses dix ans en équipe nationale, a poursuivi : « Tout d’abord, nous allons aborder ce tournoi sereinement, nous soutiendrons les jeunes joueurs et nous serons à leur disposition aussi longtemps que possible. »

Il a ajouté : « Le moment venu, nous leur passerons le flambeau. Je n’ai pas encore pris de décision, j’ai une idée de principe, mais nous verrons bien. Je n’aime pas parler de l’avenir, mais nous savons que nous approchons de la fin. »

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Cette déclaration intervient quelques semaines seulement après que Sadio Mané ait laissé entendre que la Coupe du monde 2026 serait probablement la dernière pour lui aussi, ce qui signifie que la sélection sénégalaise pourrait perdre deux de ses figures de proue dans les années à venir.

Koulibaly est un pilier de la défense sénégalaise depuis plus d’une décennie. Il a largement contribué aux deux titres de champion d’Afrique remportés par la sélection et est considéré comme l’un des plus grands défenseurs de l’histoire du football sénégalais.