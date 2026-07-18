Un adieu douloureux pour Deschamps… L’Angleterre étouffe la révolte des Bleus d’une victoire six buts à zéro

L'équipe d'Angleterre a décroché la troisième place de la Coupe du monde 2026, après sa victoire palpitante 6-4 face à l'équipe de France.

Les Bleus, incapables de s’imposer lors du dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe, quittent ainsi la compétition.

Les Three Lions ont ouvert le score dès la 3^e minute par l’intermédiaire de Declan Rice.

Quinze minutes plus tard, Ezri Konsa a creusé l’écart en inscrivant le deuxième but anglais.

Bukayo Saka a ensuite inscrit deux buts consécutifs, à la 37e et à la 45e+1, permettant aux Anglais de mener 4-0 à la mi-temps.

Mais les Bleus ont entamé la seconde période avec une pression offensive intense, concrétisée par l’ouverture du score de Kylian Mbappé dès la 48^e minute.

Bradley Barcola a réduit le score à la 54e minute, avant que Mbappé ne signe le troisième but des Bleus à la 66e.

Sous la pression française, l’arbitre accorde un penalty en faveur de l’Angleterre, que Saka transforme avec sang-froid pour signer un triplé à la 87^e minute et porter le score à 5-3 en faveur des « Three Lions ».

Les Bleus ne lâchent rien et, sous une pression constante, voient le remplaçant Ousmane Dembélé réduire le score à la 90^e+6.

En contre-attaque, le remplaçant Jude Bellingham a inscrit le sixième but, scellant une victoire folle des « Trois Lions ».