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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un adieu douloureux pour Deschamps… L’Angleterre étouffe la révolte des Bleus d’une victoire 6-0

France vs Angleterre
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É.-U.

L'équipe d'Angleterre a décroché la troisième place de la Coupe du monde 2026, après sa victoire palpitante 6-4 face à l'équipe de France.

Les Bleus, incapables de s'imposer lors du dernier match de Didier Deschamps à la tête de la sélection, quittent ainsi la Coupe du monde.

Les Three Lions ont ouvert le score dès la 3^e minute par l’intermédiaire de Declan Rice.

Quinze minutes plus tard, Ezri Konsa a creusé l’écart en inscrivant le deuxième but anglais.

Bukayo Saka a ensuite inscrit deux buts consécutifs, à la 37e et à la 45e+1, permettant aux Anglais de mener 4-0 à la mi-temps.

Mais les Bleus ont entamé la seconde période avec une pression offensive intense, concrétisée par l’ouverture du score de Kylian Mbappé dès la 48^e minute.

Bradley Barcola a réduit l’écart à la 54^e minute, puis Mbappé a inscrit le troisième but des Bleus à la 66^e.

Sous la pression française, l’arbitre accorde un penalty en faveur de l’Angleterre, que Saka transforme avec sang-froid pour signer un triplé à la 87^e minute et redonner de l’air aux « Three Lions » (5-3).

Les Bleus ne lâchent rien et, après une pression constante, voient le remplaçant Ousmane Dembélé réduire le score à la 90^e+6.

En contre-attaque, le remplaçant Jude Bellingham a inscrit le sixième but, scellant la victoire folle des « Trois Lions ».

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