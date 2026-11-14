Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Un adieu digne d'une légende : le Portugal surprend Cristiano Ronaldo avec un hommage particulier

Suivez GOAL sur Google

Le Portugal s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec le maillot numéro 7, longtemps associé à Cristiano Ronaldo, après la décision de le confier à Carlos Forbs, l'ailier du Club Bruges, lors du match face au Danemark, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Publicité

La Fédération portugaise de football a annoncé, samedi, selon le journal portugais « Record », l'adoption d'un nouveau design graphique pour le maillot numéro 7, en même temps que la rencontre, une démarche visant à immortaliser l'héritage laissé par Ronaldo avec la sélection, après que ce numéro est devenu partie intégrante de son identité footballistique au fil d'une carrière internationale qui s'est étendue sur plus de deux décennies.

La fédération a précisé, dans son communiqué, que le maillot apparaîtrait avec un design différent, tout en conservant le design précédent afin de consigner le parcours de Ronaldo avec la sélection, soulignant que le numéro resterait associé aux souvenirs, aux réalisations et aux émotions créés par la star portugaise sous le maillot de son pays.

Le communiqué de la fédération indique : « C'est une autre façon d'immortaliser la signification d'un numéro très particulier et de rendre hommage à l'héritage qu'il représente. Il y a des histoires, des souvenirs, des réalisations et des émotions qui resteront à jamais liés à Cristiano Ronaldo. »

La fédération a ajouté que le nouveau design porterait la même essence et la même fierté, malgré la différence de sa forme, tandis que le design précédent demeurera le témoin d'un parcours qu'elle a décrit comme une histoire qui ne sera jamais oubliée.

Publicité
Publicité

Carlos Forbs porte le numéro à titre provisoire

Related Topics

Prochains matchs
WAL

WAL

UEFA Nations League A

17 nov. 2026

POR

POR

DEN

DEN

UEFA Nations League A

17 nov. 2026

NOR

NOR

Sur le plan technique, Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, a décidé d'attribuer le maillot numéro 7 à Carlos Forbs lors de la confrontation face au Danemark, faisant de lui le premier à le porter après la fin de la carrière internationale de Ronaldo.

Mais l'attribution du numéro à Forbs ne signifie pas qu'il le conservera de façon permanente, car les prévisions indiquent que Rafael Leão, l'ancien ailier du Milan AC, est le candidat le plus en vue pour succéder à Ronaldo et le porter lors de la prochaine étape, selon ce qu'a rapporté le journal portugais « A Bola ».

Publicité

Le choix de Forbs à l'heure actuelle s'explique par l'absence de Leão des deux matchs actuels de la sélection portugaise en raison d'une blessure, ce qui l'a privé de rejoindre la liste et d'avoir l'occasion de porter le numéro associé à l'une des plus grandes stars de l'histoire de son pays.

Les règlements de la Ligue des nations de l'UEFA jouent également un rôle dans ce choix, puisqu'ils obligent les sélections participantes à attribuer à leurs joueurs des numéros de 1 à 23, ce qui rend nécessaire d'assigner le numéro 7 à l'un des éléments de la liste actuelle, même en l'absence du candidat le plus en vue pour le porter de façon permanente.

Publicité

Ainsi, Forbs obtient l'occasion d'apparaître avec le célèbre numéro face au Danemark, tandis que l'avenir du maillot à long terme reste ouvert, dans l'attente du retour de Leão et de la possibilité qu'il assume cette mission en tant que successeur de Ronaldo.

La fin de l'ère Ronaldo et le début d'une nouvelle histoire

Publicité

Ronaldo avait mis un terme à sa carrière internationale au début du mois de novembre en cours, après 23 ans passés sous le maillot de la sélection du Portugal, tournant ainsi une page exceptionnelle au cours de laquelle ses réalisations furent associées au numéro 7, devenu un symbole marquant de l'histoire de la sélection.

Pour les supporters portugais, le numéro n'était pas qu'un simple choix au dos du maillot, mais il était lié à de longues années de participations, de réalisations et de moments créés par Ronaldo, au point qu'il est devenu difficile de dissocier l'identité de la star portugaise du numéro qu'il a porté tout au long de sa carrière.

Publicité

De là, la décision de la fédération portugaise de changer le design tout en conservant la version précédente apparaît comme une tentative de concilier deux étapes : la première immortalise ce qu'a apporté Ronaldo, et la seconde ouvre la voie à une nouvelle génération pour porter le numéro et poursuivre le parcours de la sélection.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

Voir le profil de l'auteur