Partager Suivez GOAL sur Google

Le Portugal s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec le maillot numéro 7, longtemps associé à Cristiano Ronaldo, après la décision de le confier à Carlos Forbs, l'ailier du Club Bruges, lors du match face au Danemark, samedi soir, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Publicité

La Fédération portugaise de football a annoncé, samedi, selon le journal portugais « Record », l'adoption d'un nouveau design graphique pour le maillot numéro 7, en même temps que la rencontre, une démarche visant à immortaliser l'héritage laissé par Ronaldo avec la sélection, après que ce numéro est devenu partie intégrante de son identité footballistique au fil d'une carrière internationale qui s'est étendue sur plus de deux décennies.

La fédération a précisé, dans son communiqué, que le maillot apparaîtrait avec un design différent, tout en conservant le design précédent afin de consigner le parcours de Ronaldo avec la sélection, soulignant que le numéro resterait associé aux souvenirs, aux réalisations et aux émotions créés par la star portugaise sous le maillot de son pays.

Le communiqué de la fédération indique : « C'est une autre façon d'immortaliser la signification d'un numéro très particulier et de rendre hommage à l'héritage qu'il représente. Il y a des histoires, des souvenirs, des réalisations et des émotions qui resteront à jamais liés à Cristiano Ronaldo. »

La fédération a ajouté que le nouveau design porterait la même essence et la même fierté, malgré la différence de sa forme, tandis que le design précédent demeurera le témoin d'un parcours qu'elle a décrit comme une histoire qui ne sera jamais oubliée.

Publicité Publicité

Carlos Forbs porte le numéro à titre provisoire

Related Topics

Sur le plan technique, Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, a décidé d'attribuer le maillot numéro 7 à Carlos Forbs lors de la confrontation face au Danemark, faisant de lui le premier à le porter après la fin de la carrière internationale de Ronaldo.

Mais l'attribution du numéro à Forbs ne signifie pas qu'il le conservera de façon permanente, car les prévisions indiquent que Rafael Leão, l'ancien ailier du Milan AC, est le candidat le plus en vue pour succéder à Ronaldo et le porter lors de la prochaine étape, selon ce qu'a rapporté le journal portugais « A Bola ».

Publicité

Le choix de Forbs à l'heure actuelle s'explique par l'absence de Leão des deux matchs actuels de la sélection portugaise en raison d'une blessure, ce qui l'a privé de rejoindre la liste et d'avoir l'occasion de porter le numéro associé à l'une des plus grandes stars de l'histoire de son pays.

Les règlements de la Ligue des nations de l'UEFA jouent également un rôle dans ce choix, puisqu'ils obligent les sélections participantes à attribuer à leurs joueurs des numéros de 1 à 23, ce qui rend nécessaire d'assigner le numéro 7 à l'un des éléments de la liste actuelle, même en l'absence du candidat le plus en vue pour le porter de façon permanente.

Publicité

Ainsi, Forbs obtient l'occasion d'apparaître avec le célèbre numéro face au Danemark, tandis que l'avenir du maillot à long terme reste ouvert, dans l'attente du retour de Leão et de la possibilité qu'il assume cette mission en tant que successeur de Ronaldo.

La fin de l'ère Ronaldo et le début d'une nouvelle histoire

Publicité

Ronaldo avait mis un terme à sa carrière internationale au début du mois de novembre en cours, après 23 ans passés sous le maillot de la sélection du Portugal, tournant ainsi une page exceptionnelle au cours de laquelle ses réalisations furent associées au numéro 7, devenu un symbole marquant de l'histoire de la sélection.

Pour les supporters portugais, le numéro n'était pas qu'un simple choix au dos du maillot, mais il était lié à de longues années de participations, de réalisations et de moments créés par Ronaldo, au point qu'il est devenu difficile de dissocier l'identité de la star portugaise du numéro qu'il a porté tout au long de sa carrière.

Publicité

De là, la décision de la fédération portugaise de changer le design tout en conservant la version précédente apparaît comme une tentative de concilier deux étapes : la première immortalise ce qu'a apporté Ronaldo, et la seconde ouvre la voie à une nouvelle génération pour porter le numéro et poursuivre le parcours de la sélection.