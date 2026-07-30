La justice sportive espagnole a refermé ce jeudi le rideau sur l'une des affaires les plus longues et les plus retentissantes de l'histoire du football espagnol, en prononçant l'acquittement total de Javier Tebas, président de la Ligue espagnole « la Liga », accusé d'avoir divulgué des données financières confidentielles appartenant au FC Barcelone.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le Tribunal administratif du sport « TAD » a estimé qu'il n'existait aucune infraction justifiant une sanction à l'encontre de Tebas, mettant ainsi fin à la procédure judiciaire lancée en novembre dernier, à la suite d'une plainte déposée par Miguel Galán, président de la Fédération nationale des entraîneurs de football « CENAFE », conjointement avec José Manuel Rodríguez Uribes, président du Conseil supérieur des sports « CSD ».

Les détails de cette crise remontent au 12 août de l'année dernière, lorsque Galán a réclamé la mise en accusation de Tebas pour manquement au devoir de neutralité et a demandé sa destitution, sur fond de la publication par la Ligue d'un communiqué officiel le 2 avril 2025 sur son site internet, dévoilant des informations et des données financières fournies par le Barça dans le cadre des règles d'élaboration des budgets des clubs, et plus précisément concernant le dossier de la vente des loges VIP du stade du Camp Nou, estimée à 100 millions d'euros, avant que la Ligue ne supprime ce communiqué par la suite, à la suite de l'opposition du club catalan.

Le tribunal avait ouvert sa première enquête le 21 novembre dernier, avant de la clôturer sans décision le 24 février, se voyant ainsi contraint d'ouvrir une seconde enquête exceptionnelle le 26 mars sous la supervision du juge Jaime Caravaca.

Bien que les sanctions possibles allaient du blâme public à une suspension de deux mois à un an, jusqu'à la destitution, l'enquête s'est finalement conclue par un acquittement, notamment après que le FC Barcelone lui-même, en tant que prétendue partie lésée, a fait savoir au tribunal qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait de la publication de ces informations, invoquant la réponse immédiate de la Ligue à sa demande de retirer le communiqué de son site.