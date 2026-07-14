Le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, est la priorité numéro un du Real Madrid lors de ce mercato estival.

La direction madrilène anticipe un dossier complexe, mais elle entend bien jouer sa carte tant qu’un espoir subsiste de recruter l’international français, sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029.

Selon Mundo Deportivo, qui cite le journaliste français Fabrice Hawkins, un transfert d’Olisès vers la Maison blanche reste envisageable cet été.

Selon le journaliste, le joueur doit s’entretenir avec les dirigeants bavarois à l’issue de sa participation à la Coupe du monde.

Le club bavarois vise avant tout à prolonger le contrat du joueur, mais si Oulissé exprime son souhait de partir, le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action.

Selon des sources proches du dossier citées par le journaliste, une offre supérieure à 200 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le Bayern de céder son joueur.

Malgré tout, le club allemand reste ferme : il ne souhaite en aucun cas vendre l’international français.

Le Real Madrid, parfaitement informé de cette position, aurait conclu un accord informel avec le club bavarois : aucune décision concernant le joueur ne sera prise sans que les deux parties en soient préalablement avisées.