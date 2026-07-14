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Un accord secret et 200 millions… Un tournant décisif dans la saga Real Madrid-Oulisse

Mercato
LaLiga
Coupe du monde
Real Madrid
Bayern Munich
France
M. Olise

Le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, est la priorité numéro un du Real Madrid lors de ce mercato estival. 

La direction madrilène anticipe un dossier complexe, mais elle reste déterminée à jouer sa chance tant qu’un espoir existe de recruter l’international français, sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029.

Selon Mundo Deportivo, qui cite le journaliste français Fabrice Hawkins, un transfert d’Olisès vers la Maison blanche cet été reste envisageable.

Selon le journaliste, le joueur doit s’entretenir avec les dirigeants bavarois à son retour de la Coupe du monde.

Le club bavarois vise avant tout à prolonger le contrat du joueur, mais si Oulissé exprime son souhait de partir, le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action.

Selon des sources proches du dossier citées par le journaliste, une offre supérieure à 200 millions d’euros pourrait convaincre le club bavarois de céder son joueur.

Malgré tout, le club allemand reste ferme : il ne souhaite en aucun cas vendre l’international français.

Le Real Madrid, informé de cette position, aurait conclu un accord informel avec le club bavarois : aucune décision concernant le joueur ne serait prise sans que les deux parties en soient préalablement informées.

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