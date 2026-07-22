Le joueur d'Al-Ittihad est proche d'un transfert vers le championnat italien lors du mercato estival en cours, selon des informations de presse.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a indiqué que le club de Gênes est entré en négociations avec Al-Ittihad afin de s'attacher les services de son latéral albanais Mario Mitaj, lors du mercato estival en cours.

Le journal a précisé que le club italien souhaite obtenir les services de Mitaj sous forme de prêt d'une saison, assorti d'une clause d'option d'achat.

Les deux clubs travaillent à trouver un accord définitif au cours de la période actuelle, afin de boucler officiellement l'opération lors du mercato estival en cours.

Âgé de 23 ans, le joueur avait rejoint les rangs d'Al-Ittihad à l'été 2024 en provenance du Lokomotiv Moscou, réussissant à s'imposer dans le onze de départ sous la direction des entraîneurs, le Français Laurent Blanc et le Portugais Sérgio Conceição.

Depuis son arrivée au stade Al-Inma, le joueur de 23 ans a disputé 58 matchs, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré 6 passes décisives, contribuant au sacre de l'équipe en doublé Roshn League et Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées lors de l'avant-dernière saison.