Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord de principe avec l’attaquant espagnol Ferran Torres, actuellement au FC Barcelone, en vue d’un transfert estival. Ce dossier s’inscrit dans la stratégie du récent champion d’Europe pour pallier le départ de Gonçalo Ramos vers Milan.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club parisien a franchi une étape décisive dans les discussions avec le joueur, les deux parties s’étant entendues sur les principaux termes du contrat, même si quelques détails restent à finaliser avec la direction du FC Barcelone.

Selon le rapport, le Barça ne compte plus sur le maintien de Ferran Torres, d’autant que son contrat expire en 2027 et que les discussions de prolongation sont au point mort.

Le joueur avait lui-même évoqué l’intérêt du club parisien, tandis que la direction catalane a déjà entamé sa planification pour l’après-départ.

Selon le rapport, le club catalan compte déjà le remplacer par l’Allemand Karim Ademi, l’attaquant du Borussia Dortmund, afin de renforcer son secteur offensif.

L’opération s’avère donc gagnant-gagnant : le PSG se renforce, Barcelone évite de perdre un joueur libre dans un an et en tire une indemnité, tout en libérant de la place pour Ademi.

Quant à Torres, il cherche surtout à garantir un temps de jeu plus conséquent, son compatriote Luis Enrique lui ayant promis une place de titulaire.

Selon Gianluca Di Marzio, Enrique, qui connaît bien l’attaquant pour l’avoir dirigé en sélection espagnole, serait à l’origine de l’intérêt du club parisien.

Enrique apprécie sa vitesse, sa technique et sa polyvalence sur tout le front de l’attaque, des atouts parfaitement adaptés au style de jeu parisien.

Ferran Torres a profité du passage à vide de Robert Lewandowski la saison passée pour réaliser l’une de ses meilleures campagnes sous le maillot blaugrana.

L’attaquant espagnol a disputé 33 matchs en Liga, inscrivant 16 buts et délivrant deux passes décisives.

Malgré un secteur offensif déjà bien pourvu avec Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola, la direction parisienne veut continuer à élargir ses options devant.

Le rapport souligne que l’avenir de Parkola reste incertain, ce qui renforce l’importance du recrutement de Ferran Torres, qui offrira à Luis Enrique des solutions supplémentaires en attaque.

Les dirigeants parisiens espèrent conclure un accord définitif avec le FC Barcelone dans les prochains jours, alors que le club poursuit la refonte de son effectif, tant en matière d’arrivées que de départs.