Pour que le transfert se concrétise en janvier prochain, toutes les parties concernées devront certes faire des concessions, selon le tabloïd, mais un accord lors de la trêve hivernale reste jugé possible. Liverpool a ainsi déjà entamé des discussions avec l’entourage du milieu de terrain sénégalais.

Si Camara continue d’alimenter les rumeurs de transfert, c’est en raison des événements mouvementés de l’été dernier. Le dernier jour du mercato, son transfert à Chelsea semblait pratiquement bouclé. Les clubs et le camp du joueur avaient déjà conclu un accord écrit portant sur une indemnité de transfert de base de 55 millions d’euros.

Quelques heures avant la fermeture du mercato, Monaco a toutefois retiré son accord. Ce revirement soudain serait lié aux négociations menées en parallèle autour de Folarin Balogun, dont le transfert envisagé au FC Everton devait alors être renégocié.

À Londres, l’épisode a provoqué une vive contrariété : Chelsea aurait qualifié la conduite des négociations par les Monégasques de « profondément non professionnelle », rapportait-on à l’époque. La valeur marchande de Camara a depuis encore augmenté et est désormais estimée jusqu’à 70 millions d’euros.

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L’agent de Lamine Camara s’emporte après l’échec de son transfert à Chelsea

L’échec du transfert a également suscité des critiques du côté des agents. Diomansy Kamara, qui représente Camara et son coéquipier en sélection Ismaila Sarr, ainsi que l’ancien Munichois Nicolas Jackson, et dont le départ envisagé de Crystal Palace vers Galatasaray ou Liverpool a lui aussi échoué au dernier moment, a écrit sur son compte Instagram : « Les cas d’Ismaila Sarr et de Lamine Camara doivent tous nous faire réfléchir. Nous devons sortir de cette façon de penser dans laquelle le joueur africain donne parfois l’impression de n’être qu’une marchandise : on l’achète, on fixe son prix, on négocie son avenir, et trop souvent, ta volonté semble passer au second plan. »

Kamara a appelé à un changement profond dans la manière de traiter les professionnels africains : « Du respect pour leur travail. Du respect pour leur carrière. Du respect pour leurs ambitions. Du respect pour leur voix. Un transfert ne devrait pas être seulement une affaire entre deux clubs et des chiffres. Derrière chaque contrat, il y a une personne, une carrière, des rêves et des choix de vie. »

Camara est sous contrat avec Monaco jusqu’en 2029. Arrivé du FC Metz en 2024 pour 15 millions d’euros, il a depuis disputé 83 matches officiels, inscrivant sept buts et délivrant douze passes décisives.