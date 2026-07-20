Un accident tragique vient assombrir les célébrations de l'Espagne à l'occasion de la Coupe du monde

Un adolescent de 13 ans a été tué, Trois autres personnes ont été grièvement blessées lorsque la fontaine historique « L’Arbre gras » s’est effondrée sur la place Glorieta del Árbol Gordo, à Ciudad Rodrigo (province de Salamanque), alors qu’une foule nombreuse célébrait la victoire de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde 2026.

Selon les services d’urgence de Castille-et-León, l’accident s’est produit ce lundi matin : la centrale d’appel a reçu plusieurs signalements indiquant que la structure s’était affaissée sur la foule massée à l’intérieur de la fontaine pour célébrer le sacre mondial.

Une partie de la structure a cédé sous le poids de la foule massée à l’intérieur, et une pierre de grande taille a frappé mortellement l’adolescent, qui a succombé à ses blessures au centre de santé de Ciudad Rodrigo après avoir été évacué avec un autre blessé.

Dès l’alerte, les secours ont prévenu la police locale de Ciudad Rodrigo, la Garde civile de Salamanque, les pompiers de la Communauté autonome et le service d’urgence sanitaire « Sasel », qui ont déployé les moyens nécessaires sur place.

Les services de secours ont prodigué les premiers soins à deux personnes évacuées vers le centre de santé de Ciudad Rodrigo ; l’une d’elles y est décédée. L’état de santé de l’autre blessé n’a pas été précisé, tandis que les informations sur les trois autres victimes restent pour l’instant inconnues.

La fontaine « L’Arbre gras », monument emblématique de Ciudad Rodrigo, a cédé sous le poids de la foule venue célébrer la victoire de l’Espagne 1-0 a.p. face à l’Argentine en Coupe du monde. La liesse s’est ainsi transformée en drame dans cette petite ville.