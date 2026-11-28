Au lieu d'offrir un nouveau départ à Manchester United sous la direction de Mauricio Pochettino, la réception de Brentford a viré au cauchemar pour le premier match du technicien argentin à Old Trafford. Battu 4-0, le club a vu sa crise s'aggraver, s'est attiré les critiques de la presse britannique et nourrit des inquiétudes croissantes quant à son avenir en Premier League.
Les médias britanniques ont mis en lumière cette chute retentissante, survenue seulement neuf jours après la prise de fonctions de Pochettino. The Sun a ainsi estimé qu'Old Trafford, surnommé le « Théâtre des rêves », était devenu le « Théâtre des cris », soulignant que United avait encaissé au moins deux buts lors de sept mi-temps consécutives, une première dans l'histoire de la Premier League.
Le Daily Mail a qualifié la défaite d'« humiliation totale », estimant que Brentford avait écrasé l'équipe de Pochettino sur sa pelouse. Le quotidien a également eu des mots très durs pour juger la prestation des joueurs, s'interrogeant sur ceux qui sont apparus bien en deçà des attentes et sur ceux qui n'ont pas été à la hauteur de la confiance du nouvel entraîneur, signe de l'ampleur de la colère suscitée par le résultat et le contenu du match.
Le Daily Mirror a, de son côté, parlé d'une « nouvelle dégringolade » pour Manchester United, après une défaite chaotique.
Le Telegraph s'est attardé sur les moqueries des supporters de Brentford, qui ont célébré la première victoire de leur équipe à l'extérieur face à United depuis 1937 en entonnant des chants railleurs, se demandant s'ils pouvaient affronter Manchester United chaque semaine.
Les images du match ont rendu la défaite encore plus cruelle : les caméras ont saisi un Pochettino sidéré après le 2-0 de Brentford, ainsi que la légende du club Sir Alex Ferguson, visiblement touché par ce qui se passait, en tribunes. L'écart s'est ensuite creusé dans les dernières minutes : Christopher Ayer a inscrit le troisième but à la 82e minute, avant que l'international allemand Kevin Schade n'ajoute le quatrième à la 90e+1, scellant un succès 4-0, tandis que des milliers de supporters quittaient le stade avant le coup de sifflet final.
Les critiques se sont étendues aux plateaux de télévision : Paul Merson, consultant de Sky Sports, est revenu sur la prestation terne des stars de United, tandis que la BBC a décrit le jeu de l'équipe comme un état de panique, en attaque comme en défense.
Pour le Guardian, cette défaite constitue un nouvel épisode de la série de résultats catastrophiques qui poursuit le club, et la pression s'accentue sur Pochettino dès le début de sa mission.
Sur le plan statistique, Manchester United traverse une série noire : aucune victoire lors de ses 10 derniers matchs de Premier League, sa plus longue série de ce type depuis 1990. Le club a également encaissé 21 buts lors de ses 7 dernières rencontres et reste bloqué à huit points en 12 matchs, à la 19e place, avec le risque de glisser au dernier rang si Crystal Palace, lanterne rouge, prend des points face à Hull City dimanche. L'équipe est donc sous la menace réelle d'une relégation dans la lutte pour le maintien.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.