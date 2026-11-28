Partager Suivez GOAL sur Google

Au lieu d'offrir un nouveau départ à Manchester United sous la direction de Mauricio Pochettino, la réception de Brentford a viré au cauchemar pour le premier match du technicien argentin à Old Trafford. Battu 4-0, le club a vu sa crise s'aggraver, s'est attiré les critiques de la presse britannique et nourrit des inquiétudes croissantes quant à son avenir en Premier League.

Publicité

Les médias britanniques ont mis en lumière cette chute retentissante, survenue seulement neuf jours après la prise de fonctions de Pochettino. The Sun a ainsi estimé qu'Old Trafford, surnommé le « Théâtre des rêves », était devenu le « Théâtre des cris », soulignant que United avait encaissé au moins deux buts lors de sept mi-temps consécutives, une première dans l'histoire de la Premier League.

Le Daily Mail a qualifié la défaite d'« humiliation totale », estimant que Brentford avait écrasé l'équipe de Pochettino sur sa pelouse. Le quotidien a également eu des mots très durs pour juger la prestation des joueurs, s'interrogeant sur ceux qui sont apparus bien en deçà des attentes et sur ceux qui n'ont pas été à la hauteur de la confiance du nouvel entraîneur, signe de l'ampleur de la colère suscitée par le résultat et le contenu du match.

Le Daily Mirror a, de son côté, parlé d'une « nouvelle dégringolade » pour Manchester United, après une défaite chaotique.

Le Telegraph s'est attardé sur les moqueries des supporters de Brentford, qui ont célébré la première victoire de leur équipe à l'extérieur face à United depuis 1937 en entonnant des chants railleurs, se demandant s'ils pouvaient affronter Manchester United chaque semaine.

Publicité Publicité

Les images du match ont rendu la défaite encore plus cruelle : les caméras ont saisi un Pochettino sidéré après le 2-0 de Brentford, ainsi que la légende du club Sir Alex Ferguson, visiblement touché par ce qui se passait, en tribunes. L'écart s'est ensuite creusé dans les dernières minutes : Christopher Ayer a inscrit le troisième but à la 82e minute, avant que l'international allemand Kevin Schade n'ajoute le quatrième à la 90e+1, scellant un succès 4-0, tandis que des milliers de supporters quittaient le stade avant le coup de sifflet final.

Related Topics

Les critiques se sont étendues aux plateaux de télévision : Paul Merson, consultant de Sky Sports, est revenu sur la prestation terne des stars de United, tandis que la BBC a décrit le jeu de l'équipe comme un état de panique, en attaque comme en défense.

Pour le Guardian, cette défaite constitue un nouvel épisode de la série de résultats catastrophiques qui poursuit le club, et la pression s'accentue sur Pochettino dès le début de sa mission.

Publicité

Sur le plan statistique, Manchester United traverse une série noire : aucune victoire lors de ses 10 derniers matchs de Premier League, sa plus longue série de ce type depuis 1990. Le club a également encaissé 21 buts lors de ses 7 dernières rencontres et reste bloqué à huit points en 12 matchs, à la 19e place, avec le risque de glisser au dernier rang si Crystal Palace, lanterne rouge, prend des points face à Hull City dimanche. L'équipe est donc sous la menace réelle d'une relégation dans la lutte pour le maintien.