« Contre le Bayern, il faut aussi parfois un peu de chance et un bon gardien », a déclaré Lars Ricken dans les entrailles de l’Allianz Arena, sourire aux lèvres. Lors de son passage en zone mixte, le directeur général chargé du sport du Borussia Dortmund aurait aussi bien pu devoir commenter un 1-4, voire un 1-5. Les Munichois ont laissé passer de nombreuses occasions franches, manqué un penalty et touché trois fois les montants.

Mais le BVB a décroché un 2-2 lors du choc à Munich, un résultat qu’il n’a pas volé et qui nourrit de réels espoirs pour le Borussia. À plusieurs égards.

Avant cela, Dortmund avait affronté le Bayern quatre fois sous les ordres de Niko Kovac et avait généralement livré une très bonne mi-temps, mais une seule. Cela s’est encore produit cette fois-ci, grâce à un ajustement tactique avec une défense à quatre, que le BVB avait utilisée pour la dernière fois en mars 2025 lors d’une défaite 0-2 à Leipzig, mais aussi grâce à beaucoup d’audace avec le ballon et à un pressing efficace. C’était même la meilleure mi-temps des hommes de Dortmund à Munich depuis de nombreuses années, eux qui y ont subi une série de lourdes défaites ces derniers temps.

Avec le 4-4-1-1 sans ballon, « les Bavarois ne s’y attendaient pas », a expliqué Ricken. L’abandon de l’habituelle défense à cinq est « aussi l’une des raisons pour lesquelles nous avons livré une très bonne première période, équilibrée ». Le directeur sportif Ole Book s’est lui aussi montré satisfait de l’idée de Kovac : « J’aime bien. Nous avons abordé et préparé ce match avec audace. Nous avons réussi à surprendre un peu l’adversaire. Je crois que cette formation leur a parfois posé quelques problèmes pour intervenir sur le porteur du ballon. »

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Le BVB devrait adopter durablement une défense à quatre

Il sera désormais intéressant de voir ce que Kovac en fera à l’avenir. Un passage durable à une défense à quatre conviendrait bien au BVB. Avec Joane Gadou et Daniel Svensson, notamment, il dispose de latéraux au fort potentiel pour ce système, qui ne doit donc pas être réservé aux adversaires à l’aise dans le jeu. « Niko a osé, les joueurs ont osé », a déclaré le capitaine Nico Schlotterbeck, séduit par cette option : « Surtout avec le ballon, cela nous donnait un joueur de plus devant. »

Lors des 45 dernières minutes, le Borussia n’a toutefois pas réussi à reproduire sa prestation de la première période. La possession, encore de 50 % de chaque côté à la pause, a basculé en faveur du Bayern. La pression sur le but de Dortmund s’est nettement accrue, sans grand répit pour le BVB.

Il ne faut toutefois pas oublier qu’il s’agissait d’un déplacement sur le terrain du Bayern Munich, « qui représente certainement la référence absolue, non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe », comme l’avait dit Kovac avant la rencontre. Les Munichois alignent tout simplement une équipe d’une qualité nettement supérieure à celle de Dortmund, cela ne fait aucun doute. « Il faut aussi savoir traverser quelques passages difficiles, défendre avec détermination, se jeter sur certains ballons et compter sur un poteau bien placé. Cela fait partie du jeu », a expliqué Book.

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« Aucune crainte révérencielle » : l’attitude de Dortmund face au Bayern s’est améliorée

Pour le BVB, le principal enseignement est plutôt d’avoir « incroyablement bien tenu bon et d’être revenu à chaque fois », a poursuivi le dirigeant de 40 ans : « J’ai eu tout le temps le sentiment que nous étions pleinement dans le match. » Cela s’est particulièrement vu autour du 0-1 : Dortmund avait pris l’avantage grâce à l’excellent Jobe Bellingham, mais le but avait été refusé pour hors-jeu, avant que l’équipe ne se retrouve menée presque dans la foulée. La réaction du BVB à ce coup dur a été très bonne : il s’est créé de nouvelles occasions presque immédiatement, jusqu’au coup de sifflet de la mi-temps.

Ricken a lui aussi salué « l’énorme résistance de l’équipe », qui « n’a pas baissé les bras ». Les joueurs de Dortmund ont provoqué le basculement de la dynamique en leur faveur juste avant la fin, sur le but de Fabio Silva, entré en jeu, à la 89e minute. C’est aussi le fruit d’une nette amélioration de leur attitude et de leur mentalité, si souvent évoquée, notamment lors des cinq confrontations désormais disputées contre le Bayern sous Kovac.

« Le plus important, c’est que j’ai dit à l’équipe avant le match que nous devions avoir confiance en nous. Nous respections l’adversaire, mais nous n’avions aucune crainte révérencielle », a déclaré Schlotterbeck. « Cette crainte que le Borussia Dortmund éprouvait peut-être autrefois à Munich, nous ne l’avons pas eue aujourd’hui. C’était bien. »

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Niko Kovac a renforcé la solidité mentale du BVB

De manière générale, le BVB connaît encore trop de phases où il perd sa structure au cours des matches, notamment après avoir encaissé un but. Les espaces entre les joueurs deviennent alors trop importants, la rigueur défensive fait parfois défaut et, en attaque, le ballon est perdu trop vite.

Mais avec 52 victoires en 86 matches sous Kovac, pour seulement 104 buts encaissés et 18 défaites, on peut tout à fait constater une amélioration, notamment de la solidité mentale de l’équipe. Dortmund fait toujours preuve de mordant, d’une grande activité (127 kilomètres parcourus contre le Bayern), de combativité, d’envie et de solidité défensive. Grâce à plusieurs buts tardifs ou inscrits par des joueurs entrés en jeu, l’équipe affiche aussi de plus en plus une mentalité de vainqueur.

« L’entraîneur et son staff travaillent sur cet état d’esprit depuis deux ans », a déclaré Book. Ricken a ajouté : « Depuis un bon moment déjà, affronter le Borussia Dortmund est très désagréable et n’a rien d’une partie de plaisir. »

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« Nous pouvons accomplir quelque chose » : le BVB peut-il remporter un titre ?

Si ces qualités ne disparaissent pas dans les mois à venir, mais sont au contraire encore affinées et optimisées, elles pourraient permettre au BVB de progresser jusqu’à décrocher un titre en fin de saison. « Je trouve que nous prenons de plus en plus nos marques. Bien sûr, tout n’est pas encore parfait, mais les choses s’améliorent », a déclaré Schlotterbeck. « Nous avons une défense incroyablement compacte, qui nous permet de bien jouer. Le seul problème, c’est qu’il reste encore 26 journées à disputer. La saison est encore beaucoup trop longue pour cela. Si nous jouons comme aujourd’hui dans les prochaines semaines, nous serons bien placés. Nous pourrons alors compter sur nos chances de rester longtemps dans la course au titre. »

Au bout du compte, cette course sera néanmoins probablement décidée par le Bayern, avec lequel Dortmund reste à égalité de points après huit journées. Nul besoin de beaucoup d’imagination pour le penser : sur la durée, les Bavarois sont tout simplement trop forts. Mais il y a peut-être un coup à jouer en Coupe d’Allemagne, où quatre victoires suffisent désormais pour soulever le trophée. À Dortmund, on suivra certainement avec attention le tirage au sort des huitièmes de finale, dimanche soir.

La conviction et l’espoir sont en tout cas bien présents au BVB. Ce 2-2 à Munich, vécu comme une « victoire », devrait encore les renforcer. « Nous sommes bien placés partout. Je vois chaque jour à l’entraînement le travail tactique que nous accomplissons. Je crois même que certains joueurs ne savent pas à quel point ils sont bons. Nous avons une bonne équipe et nous pouvons accomplir quelque chose », a déclaré Schlotterbeck.

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