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Ultime obstacle avant l'annonce officielle... les coulisses des démarches du Barça dans le dossier Cancelo

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Le joueur portugais veut rester au Barça

Un rapport de presse a révélé, ce mercredi, un nouveau développement concernant l'avenir du Portugais João Cancelo, joueur d'Al-Hilal, qui a évolué en prêt au Barça la saison dernière.

João Cancelo et la sélection portugaise ont été éliminés par l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde, une semaine après la fin de son contrat de prêt avec le FC Barcelone.

 Selon le journal « Mundo Deportivo », Cancelo (32 ans) est parti passer ses vacances, qu'il coule encore sur l'île italienne de Sardaigne, en attendant qu'Al-Hilal, avec lequel il est lié par un contrat jusqu'en 2027, et le Barcelone finalisent l'accord de son transfert définitif.

Le latéral portugais est tout à fait serein : tout ce qu'il veut, c'est jouer pour le Barcelone.

 Les clauses de son contrat avec les Blaugrana ont été convenues, et il ne reste plus que quelques détails fiscaux à régler avant l'annonce officielle de son arrivée.

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À Barcelone, on ne s'attend pas à ce que tous les arrangements soient bouclés avant le stage de l'équipe première à « St. George's Park » en Angleterre, avant la fin du mois en cours ; il est donc probable que Cancelo entame la préparation d'avant-saison avec Al-Hilal sous la direction de Simone Inzaghi.

 Il reste encore du temps, puisque le match d'ouverture de Barcelone en championnat est prévu le dimanche 23 août à Elche.

Pour l'heure, Flick dispose d'Alejandro Baldé, de l'équipe première, et de Jofre Torrents, de l'équipe réserve, pour occuper le poste de latéral gauche, en plus de Gerard Martín, un latéral gauche qui s'est imposé comme axial défensif.

 Mardi, ils ont été rejoints à l'entraînement par le latéral gauche Jordi Pesquer (17 ans), tandis que Baldé suivait un programme d'entraînement à part.

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