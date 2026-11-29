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Uli Hoeneß réagit après un nouveau match mouvementé du Bayern face à Hambourg. Résultats décevants, blessures à répétition et récentes prestations de Kimmich : le dirigeant du club aborde tous ces sujets d’une manière remarquable.

Le Bayern Munich traverse des jours particulièrement mouvementés. Il y a d’abord cette incroyable série de blessures qui, après avoir touché Harry Kane et Ismael Saibari (tous deux victimes d’une rupture de la syndesmose), Jamal Musiala (déchirure musculaire) et Manuel Neuer (blessure à un tendon), a désormais frappé Konrad Laimer.

Victime samedi contre Hambourg d’une « luxation d’un tendon à la cheville droite », l’infatigable Autrichien a rejoint la liste des blessés de longue durée, aggravant encore considérablement les problèmes d’effectif de Vincent Kompany.

C’est aussi dans ce contexte qu’Uli Hoeneß a tenu à féliciter les joueurs munichois encore disponibles, qui devaient également se passer de Michael Olise, Serge Gnabry et Alphonso Davies face à Hambourg, malgré un terne 0-0 .

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« Je félicite l’équipe. J’ai vu une prestation exceptionnelle dans le combat, surtout en infériorité numérique. Il ne faut pas oublier qu’après la blessure de Konrad Laimer, nous avons dû jouer sans neuf cadres », a souligné Hoeneß.

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Uli Hoeneß se montre indulgent envers Joshua Kimmich

Et plutôt que d’accabler le vice-capitaine Kimmich, si critique envers le club en milieu de semaine, pour son expulsion pour un geste violent juste avant la pause, « totalement inexcusable » selon les propres mots du joueur, le dirigeant du club a fait preuve d’indulgence. « Tout le monde a le droit de faire une erreur de temps en temps, et l’affaire est close », a déclaré Hoeneß à propos de l’écart de Kimmich samedi.

Le joueur de 31 ans avait pourtant lui-même été peu indulgent envers la direction du club en milieu de semaine. Après la défaite 2-1 des Munichois face à Lille en Ligue des champions, il l’avait vivement critiquée au sujet de Jamal Musiala. Selon lui, le comportement public des dirigeants munichois envers Musiala n’avait « rien du Bayern ».

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Hoeneß avait lui-même lancé les discussions sur le salaire exorbitant de ce joueur offensif aussi talentueux qu’éprouvé par les blessures , qui ne peut actuellement plus le justifier par ses performances, lors d’une intervention remarquée à la radio bavaroise début novembre . Karl-Heinz Rummenigge avait ensuite haussé le ton vendredi, en marge du match nul 1-1 des Munichois contre le FC Cologne.

« On sait qu’il a un problème de santé. Et on sait qu’il a un contrat portant sur des sommes très importantes », a déclaré Rummenigge en faisant référence au dysfonctionnement neurologique diagnostiqué chez Musiala en avril 2025 , qui provoque de brèves absences. « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il sera difficile pour lui de retrouver le niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade. »

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Il faudrait donc « discuter avec le joueur, avec sa famille et surtout avec son agence, car ces sommes ne sont alors, sauf votre respect, plus défendables », a poursuivi Rummenigge, également interrogé sur une éventuelle vente de Musiala. « Je ne peux pas imaginer que Jamal veuille quitter le club ni qu’un autre club l’achèterait dans ces conditions », a répondu Rummenigge.

Les propos de Rummenigge avaient fait dégénérer à ce point la situation autour de l’état de santé et du contrat de Musiala que les agents du joueur s’étaient rendus mardi dernier à la Säbener Straße pour une réunion d’apaisement. Le lendemain, Kimmich avait attaqué le comportement des hauts dirigeants du club, en visant apparemment surtout Rummenigge.

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Ses déclarations étaient « absolument inacceptables » : « Il ne faut jamais que cela se fasse aux dépens d’un joueur. » Selon le kicker , les propos de Kimmich n’auraient nullement dérangé Hoeneß : en tant que capitaine, il a « bien évidemment » le droit de défendre l’équipe. Mais le stratège du milieu de terrain devrait désormais manquer au Bayern en Bundesliga jusqu’à la fin de l’année et purger une suspension de trois matches.

Getty Images

Uli Hoeneß prévient les concurrents du Bayern Munich

Dans le même temps, le Bayern devrait au moins pouvoir compter sur Serge Gnabry, Alphonso Davies et Michael Olise pour terminer l’année. Gnabry et Davies ont repris l’entraînement collectif vendredi après s’être remis de leurs blessures musculaires. Olise, victime d’une douloureuse contusion au pied contre le FC Cologne, devrait retrouver le groupe soit mardi prochain en Coupe d’Allemagne face au Hertha Berlin, soit le vendredi suivant en championnat contre le SC Paderborn.

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À la Säbener Straße, le mot d’ordre est désormais de limiter les dégâts et de s’en sortir tant bien que mal en Bundesliga et dans la phase de ligue de la Ligue des champions, avant de repartir à l’attaque l’année prochaine avec les joueurs de retour et des forces fraîches. En Bundesliga, le retard sur le leader, le Borussia Dortmund, pourrait atteindre quatre points dimanche soir. En Ligue des champions, deux points séparent le Bayern de la huitième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

« Je suis très confiant : nous sortirons renforcés de cette série de coups du sort. Certains devront alors se tenir prêts », a ainsi prévenu Hoeneß à l’adresse des concurrents qui auraient déjà commencé à nourrir des espoirs face aux difficultés du Bayern.