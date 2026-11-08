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Selon Uli Hoeneß, Vincent Kompany retrouvera bientôt le banc du Bayern Munich.

Comme l'a révélé le patron du FCB dans l'émission « Sonntags-Stammtisch » diffusée sur BR , le Belge devrait « revenir dans deux ou trois semaines ». Hoeneß a précisé : « Autrement dit, après la trêve internationale, il sera de nouveau sur le banc. »

Fin octobre, Kompany s'était effondré au centre d'entraînement du club allemand le plus titré, situé sur la Säbener Straße, avant d'être transporté à l'hôpital. Une irritation des méninges (méningisme) a ensuite été diagnostiquée comme étant à l'origine de cet incident. Le technicien de 40 ans se rétablit désormais chez lui. Depuis, son adjoint Aaron Danks assure l'intérim.

Si la prévision de Hoeneß se confirme, Kompany pourrait retrouver le bord du terrain lors du match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, le 20 novembre. Cinq jours plus tard, le Bayern affrontera l'OSC Lille en Ligue des champions (25 novembre), avant un déplacement chez le HSV le samedi suivant.

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Selon Hoeneß, Kompany en a trop fait : « Il travaille douze heures par jour »

Hoeneß estime que Kompany en a peut-être trop fait. « Il travaille douze heures par jour, six jours par semaine. C'était tout simplement trop », a déclaré le président d'honneur. Ces chiffres concordent plus ou moins avec les propos de son père Pierre, qui a confié au Spiegel , dans un long portrait consacré à son fils, que Kompany passait jusqu'à 14 heures au centre d'entraînement du Bayern. Pierre Kompany a même indiqué au quotidien Bild que son fils travaillait jusqu'à 18 heures et voyait peu ses trois enfants pendant la semaine.

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Entre-temps, le Bayern Munich avait même imposé à Kompany une interdiction stricte de s'occuper de football, comme l'a rapporté le quotidien Bild. Tous ses visiteurs avaient ainsi reçu pour consigne de ne pas parler de football avec l'entraîneur du FCB, afin qu'il puisse se concentrer exclusivement sur sa guérison.

Dans les jours précédant son malaise, l'entraîneur du FCB avait contracté une maladie virale. Visiblement affaibli, il avait néanmoins dirigé son équipe contre le RB Leipzig (6-1) et Arsenal (2-2). « Ce n'est vraiment pas facile d'amener Vincent à se reposer », avait reconnu Danks en conférence de presse avant le match contre Arsenal, lorsqu'il avait remplacé Kompany pour la première fois de la saison.

Getty Images

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Comment le Bayern Munich s'en est-il sorti sans Vincent Kompany ?

Avant le match contre Mayence, Danks, qui remplace aussi Kompany en conférence de presse et lors des interviews télévisées, ne voulait toutefois pas encore se prononcer sur la date du retour de son supérieur. « Nous n'avons pas fixé de date pour l'instant, mais la trêve internationale sera une bonne occasion de prendre un peu de recul sur tout cela et d'évaluer quand il pourra revenir », a-t-il déclaré.

En l'absence de Kompany, le Bayern a remporté quatre victoires, contre le SC Fribourg (3-1), le 1. FC Magdeburg (Coupe d'Allemagne, 6-1), l'Atlético Madrid (Ligue des champions) et Mayence 05 (2-1), et a fait match nul 2-2 contre le BVB dans le choc au sommet.