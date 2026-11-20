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Les discussions autour de Jamal Musiala se poursuivent. Le conseil de surveillance du Bayern Munich aurait pris clairement position dans le débat.

Bien qu’il joue très peu actuellement, le cas Jamal Musiala est sans doute l’un des sujets les plus discutés au Bayern Munich. Il y a quelques semaines, Uli Hoeneß avait fait sensation avec ses déclarations sur les problèmes de santé du joueur de 23 ans et son contrat bien rémunéré .

Comme le rapporte désormais Sport Bild, le conseil de surveillance du Bayern soutient toutefois unanimement le président d’honneur et ancien dirigeant du club. Cela serait apparu clairement lors de sa réunion de lundi. Hoeneß avait récemment parlé d’un « dilemme » sur BR .

« Il souffre d’une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais qui peut être relativement bien maîtrisée grâce à des médicaments », a déclaré Hoeneß, avant de soulever une question délicate : « Mais retrouvera-t-il un jour le niveau de performance qui était le sien… »

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De quelle blessure souffre Jamal Musiala ?

Musiala a connu plusieurs contretemps après sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025 et souffre d’une déchirure de fibres musculaires depuis fin septembre . Il devrait néanmoins faire son retour vendredi soir contre Cologne.

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Par ailleurs, deux malaises survenus pendant la préparation de la saison en cours ont révélé que l’international allemand souffre d’un dysfonctionnement neurologique provoquant de brèves absences passagères, qui se soignent bien . Il s’agit d’une forme de crise d’épilepsie.

« Mais il continue à être payé. Imaginez maintenant que le Bayern Munich remette son contrat en question », a poursuivi Hoeneß, avant de souligner : « Ce qu’il est capable de faire aujourd’hui ne correspond plus à ce qui figure dans le contrat. » Interrogé à ce sujet, le dirigeant emblématique du Bayern a confirmé que la maladie n’était pas prévue dans le contrat de Musiala.

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Qu’ont dit Jan-Christian Dreesen et Vincent Kompany au sujet de Jamal Musiala ?

Jan-Christian Dreesen, président du directoire du club, avait déjà exprimé publiquement sa compréhension à l’égard des propos de Hoeneß il y a quelques jours. « Je crois qu’Uli Hoeneß était avant tout animé par deux choses : son inquiétude pour le club, mais aussi sa responsabilité envers le joueur », a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par l’Abendzeitung.

Dreesen a ajouté : « Nous avons tous aussi une responsabilité envers le club. Nous espérons que Jamal reviendra. Il lui faudra certainement du temps. Nous évaluerons la situation et nous nous réunirons avec sa famille et son entourage professionnel. Soit nous nous réjouirons parce qu’il sera redevenu le Jamal d’avant, soit, s’il devient un autre joueur en chemin, il faudra en discuter ensemble. » Dreesen n’a pas précisé de quoi il souhaiterait alors discuter, ni à quel moment il jugerait une telle conversation nécessaire.

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Alors que les dirigeants du Bayern se préoccupent surtout de l’aspect économique, l’entraîneur Vincent Kompany, désormais rétabli, a préféré se concentrer sur le terrain lors de la conférence de presse de jeudi. « Nous avons le sentiment et la conviction que Jamal reviendra sur le terrain et montrera de quoi il est capable », a-t-il expliqué. « Mon rôle est de faire en sorte que Jamal réussisse au Bayern Munich et qu’il ressorte de cette histoire en étant une meilleure version de lui-même. »