Comment regarder Ukraine - Géorgie avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

L’Ukraine reçoit la Géorgie à la Kosice Football Arena, à Kosice, dans le groupe 2 de la Ligue des nations de l’UEFA B. Les deux équipes abordent cette rencontre dans des dynamiques contrastées.

L’Ukraine d’Andrea Maldera traverse une campagne difficile. Elle a perdu trois de ses cinq derniers matches, dont deux de suite contre l’Irlande du Nord et la Hongrie en octobre, et occupe la troisième place du groupe avant cette rencontre.

Le parcours de la Géorgie en Ligue des nations n’a pas été moins mouvementé. L’équipe de Ramaz Svanadze est dernière du groupe 2 après cinq matches, avec quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa défaite 2-0 contre la Hongrie le 14 novembre la place dans une situation précaire.

Les deux équipes s’étaient quittées sur un nul 0-0 lors de leur rencontre précédente dans cette campagne, en septembre à Tbilissi. Ce résultat semble désormais bien loin pour la Géorgie, qui n’a plus pris le moindre point depuis.

Pour l’Ukraine, une victoire atténuerait la pression accumulée au fil des mauvais résultats. Pour la Géorgie, l’objectif est plus simple à définir que difficile à atteindre : gagner, sous peine d’une relégation presque certaine.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Ukraine - Géorgie en direct, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les options de streaming.

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