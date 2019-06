Ukraine - Corée du Sud 3-1, l'Ukraine remporte le Mondial des - 20 ans

Pour la première fois de son histoire, l'Ukraine a été sacrée championne du monde chez les jeunes. En finale, cette sélection a dominé la Corée du Sud

L'avenir du football ukrainien est assuré -même si le présent n'est pas si mauvais avec une sélection seniors qui reprend du poil de la bête sous la coupe de Shevchenko-. La sélection des -19 ans de ce pays a triomphé ce samedi lors du Mondial de la catégorie. En finale, du côté de Lodz ( ), l'équipe coachée par Oleksandar Petrakov a pris le dessus logiquement sur la (3-1).

Supriaha, le digne hériter de Shevchenko

Le sacre des Ukrainiens est plus que mérité, puisqu'ils ont survolé cette compétition de la tête et des épaules. Ils ont disputé sept matches, et n'ont été accrochés que par le au premier tour. La consécration est d'autant plus savoureuse que le portier Andriy Lunin a été élu meilleur gardien de la compétition. Le prix du meilleur joueur a, lui, été décerné au Coréen Lee Kangin. Concernant le Soulier d'Or, c'est le Norvégien Erlind Haland qui l'a obtenu, avec un total de 9 réalisations signées (toutes lors d'un seul match).

Dans cette finale, le héros a été Vladislav Supriaha, le sociétaire de . Digne successeur des Shevchenko, Rebrov et cie, il s'est offert un doublé. Après que sa sélection a concédé l'ouverture du score sur pénalty (4e), il a rétabli la parité en profitant d'un mauvais renvoi de la défense sud-coréenne (34e, 1-1) à la suite d'un coup franc. Puis, au retour des vestiaires, Supriaha a exploité un très bon travail de Konoplia pour battre le gardien adverse d'un tir à ras de terre (53e, 2-1). Enfin, le triomphe ukrainien a été parachevé par Tsitaishvili (89e), buteur en conclusion d'une belle action individuelle (89e, 3-1).

Au palmarès, l' succède à l' , victorieuse en 2017 du côté de la Corée du Sud. Les Ukrainiens ne s'étaient encore jamais hissés aussi haut dans ce tournoi, mais l'URSS avait remporté la première édition qui s'était disputée en en 1977.

À noter aussi que c'est la quatrième fois de suite qu'une nation européenne gagne cette compétition.