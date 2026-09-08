Ayase Ueda a marqué pour la première fois avec le LOSC en Ligue des champions. Cela n’a pas suffi à éviter une défaite contre le Real Betis (2-3), notamment à cause d’un carton rouge d’une stupidité sans nom pour Ethan Mbappé. Erling Haaland a encore été précieux pour Manchester City.

FC Porto - Manchester City 0-2

Manchester City a semblé vulnérable en début de rencontre à Porto. Les visiteurs sont ensuite progressivement mieux entrés dans leur première période et ont manqué de réussite, le gardien Diogo Costa s’interposant sur des tentatives de Haaland et Phil Foden.

Porto n’a pas cadré la moindre frappe en première période, une première depuis la saison 2003/04. William Gomes a tenté sa chance, bien qu’en position de hors-jeu, mais a vu sa frappe passer largement à côté. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 0-0.

Manchester City est revenu des vestiaires tambour battant dans un Porto pluvieux, avec Haaland qui, peu après la reprise, a trouvé le chemin des filets de la tête en s’aidant du poteau. Porto s’est aussi procuré des occasions : un ballon prolongé de la tête par Alberto Costa n’a pas pu être repris de justesse par Nehuén Pérez. En raison de cette courte avance, la nervosité était présente chez les visiteurs, avec un Gianluigi Donnarumma qui n’a pas dégagé une impression de sérénité.

La polémique a éclaté lorsque Marc Guéhi a touché au visage le joueur de Porto Gabri Veiga avec son bras. L’arbitre Szymon Marciniak a laissé l’action impunie et le VAR Pol van Boekel n’est pas intervenu non plus.

L’équipe d’Enzo Maresca a tenu bon dans le final, pendant que Haaland doublait la mise, et lance sa campagne européenne avec trois points. Une bonne répétition générale donc avant le derby contre Manchester United le week-end prochain.

LOSC - Real Betis 2-3

Ueda a surgi dès la 12e minute pour placer de près une tête victorieuse et inscrire le 1-0. Le deuxième but de l’ancien joueur de Feyenoord pour Lille, après avoir déjà trouvé une fois le chemin des filets en Ligue 1. Le Real Betis s’est repris et a égalisé à la 33e minute : Marc Bartra a marqué de la tête pour les visiteurs.

C’était le match des buts de la tête, puisque quelques minutes plus tard, Alexsandro a repris de la tête un corner dans la lucarne. Le Real Betis a effacé son retard en un rien de temps juste après la pause. Un coup franc rentrant d’Isco a été repris de la tête dans le coin droit par Bartra, tandis que l’ancien joueur de l’AZ Troy Parrott, encore en échec de manière flagrante avant la pause, a poussé le 2-3 au fond peu après.

La mission de Lille s’est compliquée quand Ethan Mbappé a asséné un coup de coude flagrant et a reçu un carton rouge direct. Le Real Betis a géré tranquillement la rencontre en supériorité numérique et repart avec trois points en Espagne.