Ueda marque pour Lille en Ligue des champions ; carton rouge d’une stupidité sans nom pour Ethan Mbappé

Ayase Ueda a marqué pour la première fois en Ligue des champions sous les couleurs du LOSC. Cela n’a pas suffi à éviter une défaite contre le Real Betis (2-3), notamment à cause d’un carton rouge d’une stupidité sans nom pour Ethan Mbappé. Erling Haaland a encore été précieux pour Manchester City.

FC Porto - Manchester City 0-2

Manchester City a semblé vulnérable en début de rencontre à Porto. Les visiteurs sont progressivement mieux entrés dans leur première période et ont eu de la malchance de voir le gardien Diogo Costa s’interposer sur des tentatives de Haaland et Phil Foden.

Porto n’a pas cadré la moindre frappe en première période, une première depuis la saison 2003/04. William Gomes a tenté sa chance, bien qu’en position de hors-jeu, mais a vu sa frappe passer très loin à côté. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 0-0.

Manchester City est revenu des vestiaires en trombe dans un Porto pluvieux, avec Haaland qui a trouvé le chemin des filets de la tête sur le poteau peu après la reprise. Porto a aussi eu des occasions : un ballon prolongé de la tête par Alberto Costa n’a pas pu être repris de justesse par Nehuén Pérez. En raison de cette courte avance, les visiteurs ont affiché une certaine nervosité, avec Gianluigi Donnarumma qui n’a pas dégagé une impression de sérénité.

La polémique a éclaté lorsque Marc Guéhi a atteint au visage le joueur de Porto Gabri Veiga avec son bras. L’arbitre Szymon Marciniak n’a pas sanctionné l’action et le VAR Pol van Boekel n’est pas intervenu non plus.

L’équipe d’Enzo Maresca a tenu bon dans les derniers instants, tandis que Haaland a doublé la mise, et lance sa campagne européenne avec trois points. Une bonne répétition générale donc avant le derby contre Manchester United le week-end prochain.

LOSC - Real Betis 2-3

Ueda a surgi dès la 12e minute pour placer de près la tête du 1-0. Le deuxième but de l’ancien joueur de Feyenoord pour Lille, après avoir déjà trouvé une fois le chemin des filets en Ligue 1. Le Real Betis s’est repris et a égalisé à la 33e minute : Marc Bartra a marqué de la tête pour les visiteurs.

C’était le match des buts de la tête, puisque Alexsandro a envoyé quelques minutes plus tard le ballon dans la lucarne sur corner. Le Real Betis a effacé son retard en un rien de temps juste après la pause. Un coup franc rentrant d’Isco a été repris de la tête par Bartra dans le coin droit, tandis que l’ancien joueur de l’AZ Troy Parrott, encore très maladroit avant la pause, a ensuite poussé le ballon au fond pour le 2-3.

La mission de Lille s’est compliquée quand Ethan Mbappé a distribué un violent coup de coude de manière évidente et a reçu un carton rouge direct. Le Real Betis a ensuite tranquillement géré la rencontre en supériorité numérique et repart avec trois points en Espagne.