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L'entraîneur de l'Udinese Paolo Zanetti s'est exprimé en conférence de presse avant le match contre la Fiorentina, comptant pour la 13e journée de Serie A : « Je dois d'abord remercier les supporters, qui ont compris que l'équipe avait tout donné. Au bout du compte, face à Bologne, ce n'était qu'un match nul, rien d'extraordinaire, mais nous avons livré une bonne prestation. Les supporters montrent toutefois qu'ils sont à nos côtés, et c'est fondamental. J'ai toujours dit aux joueurs que c'était à nous d'entraîner les supporters par nos performances. »

L'équipe sera privée de Davis : « Je pense que Davis est fondamental pour nous, comme d'autres joueurs. Mais nous ne devons pas dépendre de lui. Nous devons pallier les absences, car d'autres joueurs essentiels pourraient manquer plus tard dans la saison. Le match de dimanche sera très difficile. La Fiorentina traverse une période compliquée et, comme nous, elle a absolument besoin d'un résultat. Il nous faudra la même humilité que dimanche dernier, en essayant d'y ajouter un petit quelque chose. Je sais que nous n'avons pas gagné à domicile depuis longtemps et que les victoires ici ont souvent été difficiles à obtenir. J'aimerais inverser cette tendance rapidement. »

Abankwah sur le côté droit, est-ce une solution à reconduire ? « Abankwah est un joueur très intéressant. Il a des jambes et du talent, mais surtout, il travaille beaucoup et garde son sang-froid. Comme toujours, nous avons trois ou quatre possibilités à étudier et ceux qui sont dans la meilleure forme joueront. Abankwah fait partie des joueurs qui m'offrent beaucoup de solutions. Nous récupérons Zanoli et Vojvoda va mieux lui aussi. »

Alaba peut-il déjà être une option ? À quel poste peut-il jouer ? « Techniquement, Alaba peut jouer partout. Physiquement, je le répète, il ne doit jouer que lorsqu'il est au meilleur de sa forme. Il a déjà joué sans être au mieux et a dû s'arrêter. Grâce à ses qualités, Alaba peut aussi jouer meneur de jeu, mais j'ai besoin qu'il soit au sommet de sa condition physique. »

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Où en est le travail avec Zaniolo, Okoye et Lovric ? « Je n'avais aucun doute sur Lovric, car je le connaissais et je savais ce qu'il pouvait m'apporter. Zaniolo doit continuer à prendre du plaisir à jouer au football, c'est ce qu'il fait le mieux. Okoye est un grand gardien et doit redevenir l'un des points forts de cette équipe. »