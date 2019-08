Udinese - Milan AC (1-0), les Rossonerri chutent d’entrée

L’AC Milan a calé dès sa première rencontre de Serie A de la saison. Les Lombards ont perdu face à l’Udinese à l’extérieur.

L’ n’a pas attendu longtemps avant d’essuyer son premier accroc de l’exercice. Inoffensif et peu inspiré, les Lombards se sont inclinés contre l’ à l’extérieur. Un revers qui lance sur de mauvaises bases l’ère Marco Giampaolo.

Cette contre-performance est tout sauf une surprise au vu de la physionomie du match. À aucun moment, Suso et ses coéquipiers ne sont apparus en mesure d’inquiéter leurs opposants. En 90 minutes, ils n’ont d’ailleurs cadré aucune de leurs tentatives.

5 - AC Milan have lost the first game of the season in 5 of the last 8 campaigns. Approach. #UdineseMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 25, 2019

La seule fois où ils auraient pu espérer faire la différence c’est à sept minutes de la fin lorsqu’un défenseur adverse a touché le cuir de la main dans un duel aérien. Mais, à la surprise générale et après avoir eu recours à la VAR, l’arbitre a fait le choix de ne pas indiquer le point de pénalty. Au grand dam des Milanais, et aussi de Paolo Maldini et Zvonomir Boban, présents dans les tribunes du Stadio Friuli.

Les Rossonerri ont été impuissants. Leurs opposants du jour, eux, ont été nettement plus fringants. Longtemps, ils ont cependant buté sur l’excellent Gianluigi Donnarumma, le gardien pisté par le PSG, mais ils ont fini par trouver la faille. A la 72e minute, et profitant d’un marquage lâche de la défense adverse, Becao s’est élevé sur un corner et a envoyé le cuir au fond d’une belle tête décroisée. Un seul but marqué, mais qui a suffi au bonheur des hommes d’Igor Tudor.