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Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

L’Udinese reçoit la Fiorentina dimanche 29 novembre au Bluenergy Stadium - Stadio Friuli d’Udine, pour la 13e journée de Serie A. Le coup d’envoi est prévu à 12 h 30.

Pour l’Udinese, l’enjeu est déjà de taille. L’équipe de Paolo Zanetti est dernière d’un classement qui commence à se resserrer autour d’elle. Elle reste sur un nul 1-1 à Bologne, un point qui a mis fin à une mauvaise série.

À Bologne, l’Udinese a dû se passer de Keinan Davis. Zanetti a expliqué avoir opté pour une attaque sans avant-centre de référence, avec Zaniolo repositionné plus haut. C’est justement ce dernier qui a inscrit le but égalisateur.

La Fiorentina traverse une période encore plus tendue. Le revers 3-0 subi à Monza lundi a ramené la Viola dans une zone dangereuse et relancé le débat sur l’avenir de Paolo Vanoli. Soutenu par le club, il se présente néanmoins à Udine avec peu de droit à l’erreur.

L’équipe de Vanoli a été rejointe puis dépassée par Monza et regarde désormais le classement avec davantage d’inquiétude. La mise au vert au Viola Park, commencée jeudi, doit permettre de préparer un match qui pèse sur le présent de l’entraîneur.

Entre deux équipes qui ont besoin de points, le résultat peut changer l’état d’esprit des deux camps. Voici où voir Udinese-Fiorentina à la TV et en streaming.

Nouvelles des équipes

L’Udinese de Paolo Zanetti récupère peu de joueurs : Idrissa Gueye, Keinan Davis et Nicolo Bertola restent indisponibles. Le onze pressenti comprend Okoye dans le but, Solet, Palma et Kabasele en défense, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski et Kamara au milieu, et Zaniolo en attaque.

La Fiorentina de Paolo Vanoli doit se passer de Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil et Viery. Aucun joueur n’est suspendu dans les deux équipes. Le onze pressenti de la Viola comprend De Gea dans le but, Jimenez, Valdepenas, Joao Mario et Dragusin en défense, Ndour et Oulai au milieu, puis Mastantuono, Pedro Goncalves et Gnonto derrière Pellegrino. D’autres informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

État de forme

L’Udinese compte deux nuls et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A, sans aucune victoire. Son dernier résultat est le nul 1-1 contre Bologne, le 22 novembre. Auparavant, l’équipe avait perdu 2-1 à Venise et 5-2 contre la Roma, et fait match nul 0-0 avec Parme.

Sur cette période, l’Udinese a marqué 4 buts et en a encaissé 11. Elle n’a pas encore gagné sur la série considérée.

La Fiorentina compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier match est la défaite 3-0 à Monza du 23 novembre, précédée du nul 2-2 contre la Juventus et de la victoire 4-2 sur le terrain de Sassuolo. Le nul 2-2 contre l’Atalanta et la défaite 2-1 face à l’Inter complètent la série. La Viola a inscrit 10 buts et en a encaissé 8.

Confrontations directes

La dernière confrontation est la victoire 3-0 de l’Udinese contre la Fiorentina en Serie A, le 2 mars 2026. Sur les cinq rencontres considérées, la Fiorentina s’est imposée deux fois, l’Udinese deux fois, et il y a eu un nul, le 2-2 de janvier 2024. La Viola a marqué 11 buts et l’Udinese 10.

Classement

En Serie A, l’Udinese occupe la 19e place, tandis que la Fiorentina est 16e.