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Serie A
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Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
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Udinese - AC Milan, avant-match de Serie A : l'AC Milan veut rebondir à Udine après sa défaite européenne en milieu de semaine

Udinese vs Milan AC
Serie A
Udinese
Milan AC

Après une difficile défaite 3-0 face à Bournemouth sur la scène européenne, l’AC Milan retrouve la Serie A et se rend au Bluenergy Stadium pour se relancer en championnat face à l’Udinese, qui cherche de son côté à effacer sa défaite 3-0 à domicile contre Lecce.

Udinese contre l’AC Milan : les détails du match

crest
Serie A - Journée 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

L’Udinese Calcio reçoit l’AC Milan le dimanche 25 octobre 2026 à 19 h 45 GMT (15 h 45 EST / 20 h 45 BST / 21 h 45 SAST), au Bluenergy Stadium, pour la 8e journée de Serie A.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Le Milan veut rebondir en championnat face à une Udinese déterminée

Oublier la déception de la semaine devient la priorité immédiate de l’AC Milan, qui retrouve la Serie A ce dimanche. Jeudi, le club milanais s’est incliné 3-0 sur le terrain de Bournemouth en Ligue Europa, lors d’un match fortement marqué par l’expulsion de son gardien Mike Maignan à la 27e minute. Malgré ce revers européen, le Milan reste performant en championnat, comme l’a montré sa victoire 3-2 face à l’Atalanta le week-end dernier. Il affronte une Udinese désireuse de se relancer à domicile après une décevante défaite 3-0 contre Lecce.

AC Monza v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Le duel clé : Keinan Davis face à Strahinja Pavlović

Point d’appui physique : Keinan Davis mène l’attaque de l’Udinese. Il devra remporter les duels aériens et conserver le ballon pour permettre aux milieux offensifs Giorgi Chakvetadze et Jurgen Ekkelenkamp de participer aux attaques en transition.

Pilier défensif : Le défenseur central serbe Strahinja Pavlović dirige le bloc défensif du Milan. Il devra rester rigoureux dans son placement pour priver Davis d’espace dans la surface et neutraliser la menace de l’Udinese sur coups de pied arrêtés.

Analyse tactique et compositions probables

Udinese Calcio (3-4-2-1) : Okoye ; Solet, Alaba, Ebosse ; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara ; Ekkelenkamp, Chakvetadze ; Davis.

AC Milan (3-4-3) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlović ; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán ; Pulisic, Ramos, Rabiot.

La clé du match : Sur le papier, les statistiques donnent un net avantage au Milan, favori à l’extérieur. Pour prendre les trois points, le club milanais devra rapidement contrôler l’entrejeu et isoler les défenseurs excentrés de l’Udinese, tout en évitant les pertes de balle en transition qui pourraient exposer sa défense à trois.

Actualités des équipes et effectifs

Udinese vs Milan AC Équipes probables

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
Milan AC crest
Milan AC
MIL
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletE. EbosseE. EbosseN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaO. ZarragaO. ZarragaJesper KarlströmJesper KarlströmJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. RabiotS. ChukwuezeS. ChukwuezeL. ModricL. ModricC. PulisicC. Pulisicteam-logoD. MoreiraY. MusahY. MusahG. RamosG. Ramos
Milan AC crest
Milan AC
MIL
3-4-2-1
Udinese

Onze de départ

Milan AC

Entraineur

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

L’Udinese aborde ce match sans Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo ni Vakoun Issouf Bayo, tous blessés. Runjaic dispose donc d’options limitées pour tenter de mettre fin à une série de résultats préjudiciable. Aucune suspension n’est actuellement recensée dans l’équipe à domicile, mais la situation pourrait être actualisée à l’approche du coup d’envoi.

Du côté du Milan, Amorim doit se passer d’Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia et Pietro Terracciano, tous blessés. L’équipe visiteuse n’a aucune suspension à déplorer pour cette rencontre.

Forme récente

UDI

UDI - Forme

INT
D5-3
CGL
D0-1
POG
N1-1
TOR
D2-1
LEC
D0-3
But marqué (encaissé)
5/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MIL

MIL - Forme

LEC
V3-0
SAS
N1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L’Udinese n’a obtenu qu’un nul et subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels, une série qui illustre l’ampleur de ses difficultés actuelles. Son résultat le plus récent est une défaite 3-0 à domicile contre Lecce, après une prestation vivement critiquée. Auparavant, elle s’était inclinée 5-3 contre l’Inter, 1-0 contre Cagliari et 2-1 contre le Torino. Le nul 1-1 face à Pogon Szczecin lui a rapporté son seul point. Sur ces cinq rencontres, l’Udinese a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

La forme récente du Milan raconte une tout autre histoire. L’équipe d’Amorim compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties, avec 10 buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre l’Atalanta, précédée d’un succès 4-0 sur le terrain de Salzbourg en Ligue Europa. La seule fausse note de cette série est une défaite 2-0 contre Benfica.

Historique des confrontations

Face à face

UdineseNulMilan AC
1
0
4
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
FDM
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
FDM
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Milan AC badge
Milan AC
MIL
4
FDM
Serie A
Milan AC badge
Milan AC
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FDM
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Milan AC badge
Milan AC
MIL
3
FDM
5Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Les confrontations récentes entre les deux équipes tournent nettement à l’avantage du Milan. La dernière remonte à avril 2026, lorsque le club milanais s’est imposé 3-0 à domicile contre l’Udinese en Serie A. Sur leurs cinq derniers duels, le Milan a gagné quatre fois et l’Udinese une fois. Le club milanais a marqué 13 buts et n’en a encaissé que cinq durant cette période. La seule victoire de l’Udinese dans cette série est survenue à domicile en janvier 2024, lorsqu’elle a battu le Milan 2-3, un résultat qui fait figure d’exception.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
N
V
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
7610144+1019
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
N
N
V
V
4
Milan ACMilan ACMIL
7430147+715
V
N
V
N
N
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
N
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
N
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
D
N
V
V
V
8
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
D
N
V
D
N
9
SSC NaplesSSC NaplesNAP
7313107+310
D
V
N
V
D
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
N
D
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
D
N
D
V
N
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
V
D
V
D
N
15
BologneBologneBOL
7124610-45
D
V
N
D
N
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
N
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
N
V
D
19
ParmeParmePAR
7115413-94
D
D
V
D
N
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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