Tyrell Malacia vise un retour en sélection néerlandaise : « L'Euro arrive, puis la Coupe du monde… »

Après des mois tumultueux à Manchester United, Tyrell Malacia est libre de tout contrat. Dans un entretien accordé à ESPN, le défenseur de 26 ans, originaire de Rotterdam, affirme vouloir retrouver son meilleur niveau et retrouver la sélection néerlandaise.

« C'est formidable », déclare Malacia. « J'ai vécu de beaux moments, mais aussi des moments moins agréables, et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu jouer pour un club aussi prestigieux », explique-t-il au sujet de son passage à Manchester United.

Son passage à Old Trafford a été entaché de nombreux revers. Après des débuts plutôt prometteurs, le latéral gauche a été victime de blessures à répétition. Le point le plus bas a été cette blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant pas moins de dix-sept mois.

Peu après son retour à Old Trafford, il est prêté au PSV, où il ne retrouve pas son niveau et se retrouve sur le banc. De retour à Manchester, il est écarté de l’équipe première pendant un temps avant de quitter définitivement le club cet été.

Désormais libre de tout contrat, le défenseur se tourne vers l’avenir. « Manchester United, c’est un chapitre clos. Je suis impatient de voir ce que l’avenir me réserve. Je veux redevenir footballeur, profiter du jeu. C’est pour ça que je fais ce métier. »

Son prochain port d’attache reste à définir. « Je suis quelqu’un qui se fie beaucoup à son intuition. Il faut simplement que le feeling soit là. Quand on retrouve la confiance, on peut à nouveau s’envoler. C’est en fait ce que je veux montrer. »

« Je n’ai rien à prouver au monde extérieur, seulement à moi-même. Je veux pouvoir me regarder dans le miroir chaque jour et me dire que j’ai été meilleur qu’hier. »

Présent au Mondial 2018 avec les Oranje, il vise une deuxième participation en 2030, à l’âge de 30 ans. « C’est certain. L’objectif principal reste de briller en club », rappelle le défenseur, qui compte neuf sélections.

« Mais ensuite, il y aura l’Euro, la Coupe du monde… On ne sait pas ce qui peut arriver, mais ce sont certainement des événements que j’attends avec impatience », conclut Malacia, qui reste très discret sur les clubs intéressés. « Il y a bien des choses en cours. »