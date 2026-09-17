Tyrell Malacia poursuit sa carrière au FC Cincinnati. C’est ce que rapporte Voetbal International. Jeudi, le latéral gauche de 27 ans est parvenu à un accord avec le club américain.

La nouvelle ne tombe pas totalement de nulle part. Mercredi, la journaliste américaine Laura Pfahler avait déjà publié des photos de Malacia sur le terrain d’entraînement de Cincinnati, où il était à l’essai.

Il a donc désormais trouvé un accord pour un contrat courant jusqu’à la mi-2027, avec une option pour une année supplémentaire. Malacia aurait également eu le choix entre des clubs espagnols, brésiliens et du Moyen-Orient, mais il opte donc pour la Major League Soccer.

Cincinnati occupe actuellement la neuvième place de la conférence Est de la MLS. Dans un peu plus d’un mois, le club affrontera l’Inter Miami de Lionel Messi.

Malacia était sans club depuis son départ de Manchester United cet été. Le produit du centre de formation de Feyenoord a souvent été en proie à des blessures ces dernières années.

Il avait bien commencé son passage en Angleterre, mais s’est blessé au genou. Une opération s’est mal passée, ce qui l’a empêché de rejouer pour le club pendant des années.

La saison dernière, il a encore eu l’occasion de jouer à quelques reprises sous les ordres de Michael Carrick, mais une prolongation de son contrat n’était plus à l’ordre du jour. Le défenseur de 27 ans, qui avait encore brièvement évolué en prêt au PSV il y a deux saisons, choisit donc désormais Cincinnati.