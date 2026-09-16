Tyrell Malacia part à l’essai à 6 175 kilomètres de là après son départ de Manchester United

Tyrell Malacia a refait surface aux États-Unis. Des photos montrent l’ancien défenseur, passé notamment par Feyenoord, sur le terrain d’entraînement du FC Cincinnati. Les images ont été diffusées par la journaliste américaine Laura Pfahler.

Malacia est sans club depuis son départ de Manchester United l’été dernier. Le pur produit du centre de formation de Feyenoord a souvent été en proie à des blessures ces dernières années.

Il avait bien commencé sa période en Angleterre, mais s’est blessé au genou. Une opération s’est mal passée, ce qui l’a empêché de jouer pendant des années pour le club.

La saison dernière, il a encore eu l’occasion de jouer à quelques reprises sous les ordres de Michael Carrick, mais une prolongation de son contrat n’était plus envisageable.

Le défenseur de 27 ans, qui avait encore brièvement évolué en prêt au PSV il y a deux saisons, est donc désormais libre de tout contrat et peut choisir son prochain club.

Il s’entraîne actuellement avec le FC Cincinnati, ancien club de l’entraîneur Ron Jans. Ce dernier y avait été renvoyé après avoir chanté dans le vestiaire une chanson contenant le mot en n.