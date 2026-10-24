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Tyrell Malacia est sorti du silence sur la fin brutale de sa carrière à Manchester United. Il a raconté comment il s’était retrouvé dans le tristement célèbre groupe des indésirables de Ruben Amorim, sans recevoir la moindre explication. Le défenseur néerlandais, qui évolue désormais en MLS, a décrit l’impact psychologique d’avoir été contraint de s’entraîner à l’écart de l’équipe première aux côtés d’autres joueurs de renom.

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Le grand ménage sans concessions d’Amorim à Old Trafford

Malacia est arrivé à Manchester en 2022 pour 14,6 millions de livres sterling et a réalisé une première saison prometteuse sous les ordres d’Erik ten Hag. Mais un grave problème au genou a tenu le Néerlandais éloigné des terrains pendant 18 mois, brisant son élan en Premier League.

Après un prêt de six mois au PSV Eindhoven, le joueur de 27 ans est revenu à Carrington pour la préparation de la saison 2025, avec l’espoir de prendre un nouveau départ. Il a découvert à la place que Ten Hag avait été remplacé par Amorim, qui l’a immédiatement écarté de l’équipe première.

Avant même le début de la saison, Manchester United a confirmé que le latéral s’entraînerait à l’écart du groupe. Il s’est retrouvé aux côtés de joueurs confirmés comme Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho et Jadon Sancho, dans le cadre d’un grand ménage sans concessions mené par l’entraîneur portugais.

Malacia laissé sans explication sur sa mise à l’écart à Carrington

Getty Images

Dans un entretien accordé à BBC Sport, Malacia a reconnu qu’il ignorait toujours totalement les raisons de sa soudaine rétrogradation. Le défenseur a choisi de rester professionnel plutôt que de se rebeller, refusant de donner au club un prétexte pour justifier sa mise à l’écart.

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« Je ne sais pas d’où c’est venu, je ne sais pas si la décision venait de Ruben, de plus haut ou d’ailleurs, mais je n’ai jamais rien dit à ce sujet. J’ai simplement continué à travailler et à faire ce que j’avais à faire, même si c’était parfois difficile de s’entraîner dans un groupe de cinq », a-t-il expliqué. « À un moment, Marcus, Garnacho et même Antony sont partis. Je me suis alors retrouvé seul, à m’entraîner avec l’équipe réserve, et même avec les moins de 18 ans et les catégories inférieures. C’est dur. C’est dur mentalement. »

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« J’aurais pu dire : “OK, je ne viens pas à l’entraînement.” Mais je me suis dit : “Ça ne va pas m’aider.” Ça leur aurait donné une raison de dire : “Voilà pourquoi tu es avec eux ou pourquoi tu t’entraînes tout seul.” J’ai simplement fait profil bas et continué à travailler. »

« J’ai toujours été en forme depuis mon retour après ma blessure, mais les gens ne le savaient pas. Ils se demandaient : “Pourquoi ne joue-t-il pas ?” »

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Un transfert bloqué et l’intervention de Carrick

Amorim a brièvement réintégré Malacia dans ses groupes pour les matches fin novembre, peu avant son départ au début de la nouvelle année. Michael Carrick a ensuite pris les rênes de l’équipe à titre intérimaire, ce qui a poussé le défenseur à demander un transfert en janvier. Cette demande a finalement été rejetée en raison d’une série de blessures dans l’effectif.

« J’ai eu une bonne discussion avec Michael à son arrivée », a révélé Malacia. « Évidemment, je voulais partir, puis il y a eu des blessures et je n’ai pas pu partir à cause du nombre de joueurs disponibles dans l’effectif. C’était difficile à accepter. Je me disais : “Je ne vais pas jouer, mais je n’ai pas le droit de partir, alors à quoi bon rester ici ?” Il m’a ensuite expliqué la situation. »

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« Au bout du compte, chacun défend ses propres intérêts. Je suis là pour moi, évidemment, en premier lieu, puis bien sûr pour l’équipe. Mais l’entraîneur aussi défend ses intérêts : il doit sauver son poste ou bien faire son travail. »

Malgré cette fin mouvementée, il ne garde aucune rancœur : « Cela dit, je ne regrette rien. J’ai passé d’excellents moments lors de ma première saison. Les personnes qui travaillaient là-bas et les joueurs que j’y ai rencontrés étaient formidables. Alors non, j’ai vraiment apprécié mon passage au club. »

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Un nouveau départ en Major League Soccer

IMAGO

Après avoir finalement disputé quelques minutes face à Newcastle le 5 mars et fait ses adieux aux supporters d’Old Trafford contre Brighton le 24 mai, Malacia a officiellement refermé son chapitre en Premier League. Il évolue désormais au FC Cincinnati, en Major League Soccer.

Loin des projecteurs européens, le Néerlandais va chercher à relancer sa carrière et à enchaîner les matches aux États-Unis. Après des années marquées par les blessures et des turbulences en coulisses, sa priorité sera de prouver qu’il est en forme et de retrouver le niveau qui lui avait initialement valu un transfert à Manchester.