Turquie : Un autre président de club perd les pédales avec un arbitre

Le championnat turc est encore secoué par une nouvelle polémique arbitrable, ce mardi.

La rencontre entre Istanbulspor et Trabzonspor comptant pour la 17e journée de Super Lig n’est pas allé à son terme. La raison à une nouvelle polémique arbitrale impliquant encore un président de club. Alors que le score était d’un but partout, le Nigérian Onuachu a donné l’avantage à Trabzonspor pour porter l score à 1-2. Mais sur l’action de but, un joueur d’Istanbulspor du nom de Loshaj avait été victime d’une faute, revendiquée par un attaquant du club d’Istanbul. Mais l’arbitre a laissé le jeu se poursuivre et cela a permis à Trabzonspor de prendre l’avantage.

Une décision hallucinante

Irrité par ce qu’il prend pour une injustice, le président d’Istanbulspor, Ecmel Faik Sarıalioğlu, est descendu sur le terrain pour demander à ses joueurs de rejoindre les vestiaires. Ces derniers ont essayé de lui faire entendre raison mais la décision du président était déjà prise. Les joueurs d’Istanbulspor sont bien rentrés aux vestiaires et ont ainsi mis un terme à la rencontre.