Turquie - Senol Günes nouveau sélectionneur

Senol Günes va redevenir officiellement le sélectionneur de la Turquie, en remplacement de Mircea Lucescu.

Adversaire de la France en juin prochain pour le compte des Éliminatoires de l'Euro 2020, la Turquie va connaître de gands chambardements à sa tête avec l'arrivée - ou plutôt le retour - de Senol Günes à sa tête.

En effet, le tacticien turc de 66 ans, qui reprendra les rênes de la sélection nationale dès juin, a signé un bail portant sur quatre ans selon le communiqué de la Fédération. D'ici juin, le coach turc achèvera la campagne actuelle aux commandes du Besiktas Istanbul, actuel 3e du Championnat national.

L'article continue ci-dessous

La Fédération turque de football s'était séparée, pour rappel, ce lundi de Mircea Lucescu. Le coach Roumain (73 ans) en poste depuis août 2017 avait été limogé après seulement 17 rencontres sur le banc de l'équipe nationale. L'ancien boss du Shakhtar Donetsk (2004-2016) part avec un bilan très mitigé de quatre succès, six matches nuls et sept défaites en 17 sorties.

Senol Günes était passé, on s'en souvient, sur le banc de la sélection turque de 2000 à 2004. Un passage remarqué, puisque l'entraîneur avait notamment emmené l'équipe nationale à la troisième place du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon. Sous Lucescu, la Turquie avait fini quatrième de son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2018 derrière l'Ukraine, la Croatie et l'Islande et a récemment signé une indigente dernière place dans son groupe de Ligue des Nations derrière la Russie et la Suède, synonyme de relégation en Ligue C.

Le retour de Senol Günes est donc logique et a été salué comme il se doit dans la presse locale turque. Une presse turque spécialisée très fournie en actualité footballistique actuellement. En effet, le président de la Fédération turque de football (TFF), Yildirim Demirören, a démissionné jeudi à la suite d'une controverse due à l'acquisition par une holding qu'il détient des droits de gestion de l'unique société de paris sportifs en Turquie.