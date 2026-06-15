Turquie - Paraguay : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Turquie - Paraguay sera donné le 19 juin 2026 à 23 h 00 (heure de l’Est) et le 20 juin 2026 à 03 h 00 (heure de Greenwich).

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Turquie vs Paraguay : contexte de la rencontre

Le prochain affrontement en Californie du Nord revêt une importance capitale, les deux nations cherchant à se remettre de leurs défaites cuisantes lors de la première journée dans un groupe D très exigeant. Après des résultats très frustrants lors de la première journée – la Turquie s’étant inclinée 2-0 face à une équipe australienne impitoyable à Vancouver et le Paraguay ayant subi une lourde défaite 4-1 face au pays hôte, les États-Unis, à Los Angeles –, la marge d’erreur au San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) est désormais quasi nulle. Les deux formations abordent ce voyage sur la côte ouest en conscience : une nouvelle défaite les placerait au bord d’une élimination prématurée, rendant la gestion mentale et la récupération physique cruciales.

Le sélectionneur turc doit donc rapidement rétablir une équipe qui a peiné à se montrer dangereuse au Canada. Il s’appuiera sur ses atouts créatifs – emmenés par des talents dynamiques comme Arda Güler et Kenan Yıldız – pour mieux organiser le jeu, dominer la possession et trouver l’efficacité nécessaire dans le dernier tiers afin de percer la défense adverse. Face à eux, le groupe paraguayen, structurellement agressif et désormais dos au mur, est dirigé par Gustavo Alfaro. Après avoir vu sa discipline sanctionnée par une série de cartons jaunes lors de son match d’ouverture contre les États-Unis, La Albirroja s’appuie sur un bloc défensif intransigeant, un pressing haut et une supériorité physique qui en font des adversaires tenaces quand leur survie dans le tournoi est en jeu.

Au Levi’s Stadium de Santa Clara, véritable écrin high-tech de la baie de San Francisco, l’affrontement s’apparente à une partie d’échecs où le moindre ajustement tactique peut faire basculer l’issue. Aucune des deux formations ne peut se permettre la moindre faille dans les zones de transition, rendant la communication au milieu de terrain et une discipline irréprochable décisives. La Turquie, consciente de sa supériorité technique, tentera d’imposer des mouvements fluides et des passes créatives pour fissurer le bloc paraguayen. À l’inverse, le Paraguay misera sur son organisation solide et ses transitions verticales pour punir la moindre faille adverse. Sous les projecteurs de Santa Clara, la nécessité de maintenir intacts les espoirs de qualification dans le groupe D guidera chaque choix tactique dès le coup d’envoi.

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Comment les deux équipes se sont-elles comportées lors de la 1^(re) journée ?

Australie 2-0 Turquie

De retour sur la scène de la Coupe du monde après une absence de 24 ans, la Turquie a finalement connu une sortie frustrante, battue 2-0 par l’Australie à Vancouver. Sous les ordres de Vincenzo Montella, les Turcs ont dicté le tempo au BC Place, affichant une possession écrasante de 72 % et alignant pas moins de 30 tirs. Pourtant, les Turcs ont payé cher leur manque de réalisme et de précision dans le dernier tiers, butant à plusieurs reprises sur une performance spectaculaire du gardien des Socceroos, Patrick Beach, auteur de huit arrêts. L’Australie a ouvert le score par Nestory Irankunda avant de profiter d’une perte de balle d’Ismail Yokuslu à la 75e minute, permettant à Connor Metcalfe de doubler l’avance et de laisser une Turquie dominante mais inoffensive les mains vides.

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États-Unis 4-1 Paraguay

Les hommes de Gustavo Alfaro ont connu une entame de tournoi cauchemar à Los Angeles, s’inclinant 4-1 face à des États-Unis, coorganisateurs impitoyables. Le match a débuté de manière catastrophique pour la Albirroja : Damián Bobadilla a accidentellement dévié un centre de Weston McKennie dans ses propres filets dès la 7^e minute. Les Paraguayens ont bien tenté de résister, mais ils n’ont pu contenir la vitesse des transitions américaines, concédant un doublé à Folarin Balogun dès la première période. L’entrée de Maurício a redonné un bref espoir après son but servi par Julio Enciso à la 73^e minute, mais Gio Reyna a rapidement éteint les derniers rêves paraguayens dans le temps additionnel.

Quels ajustements tactiques les deux sélectionneurs doivent-ils désormais apporter ?

Turquie : efficacité dans le dernier tiers et vitesse verticale

Vincenzo Montella n’a pas besoin de revoir son schéma axé sur la possession, mais il doit remédier au manque total de mordant qui a coûté cher à la Turquie face à l’Australie. Malgré 72 % de possession et 30 tirs, les Étoiles du Croissant n’ont pas su transformer leur domination en occasions de grande valeur et ont finalement perdu 2-0.

Face à l’agressivité et à la compacité habituelles de la défense paraguayenne, le cœur du jeu sera saturé. Le principal ajustement de Montella devrait donc consister à renoncer aux passes lentes et circulaires entre les milieux axiaux pour imposer une plus grande verticalité. Il sera essentiel d’exploiter les dribbles rapides et directs de Kenan Yıldız ainsi que la vision exceptionnelle d’Arda Güler afin de glisser des passes entre les lignes plutôt que de les contourner. L’objectif : étirer la paire de centraux paraguayens et offrir des centres en retrait de qualité, plutôt que de multiplier des tirs lointains ou des centres prévisibles, facilement repoussés par une défense dominante dans les airs.

Paraguay : rigueur en transition défensive et contre-attaques immédiates

L’équipe de Gustavo Alfaro a certes montré des signes de combativité à Los Angeles, mais la deuxième journée exige un réajustement majeur dans les transitions défensives et la discipline. Si le pressing haut a temporairement perturbé les États-Unis, la formation s’est complètement effondrée dès que des contres-attaques rapides l’ont prise à revers, accumulant cartons jaunes et concédant un score lourd (4-1).

Face à un milieu de terrain turc techniquement supérieur, rester totalement passif ou exercer un pressing agressif, imprudent et mal synchronisé est la recette du désastre. Les ajustements de Garnero doivent s’articuler autour de son moteur – notamment Andrés Cubas et Damián Bobadilla – qui doivent faire preuve d’une discipline spatiale rigoureuse plutôt que de monter trop haut, forçant ainsi la Turquie à jouer en dehors de son bloc compact au milieu de terrain. Une fois le ballon récupéré, la transition doit être immédiate et structurée. Au lieu de se contenter de longs ballons isolés vers Alex Arce, la sélection paraguayenne doit lancer rapidement Julio Enciso, dont la vitesse et la créativité peuvent punir les espaces laissés par les arrière latéraux turcs lorsqu’ils montent.

Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'équipe avant la deuxième journée ?

Nouvelles de l’équipe de Turquie

Le sélectionneur turc doit toutefois veiller à l’efficacité de son équipe tout en gérant quelques soucis de condition physique. Bonne nouvelle : les Étoiles du Croissant, auteurs de 30 tirs lors de leur match d’ouverture très intense face à l’Australie, n’ont pas enregistré de nouvelle blessure ni de suspension, et l’effectif est donc au complet.

La principale note positive est que Hakan Çalhanoğlu a solidement ancré le milieu de terrain durant toute la rencontre, malgré une légère crampe au mollet avant le tournoi, et il tirera à nouveau les ficelles au centre du terrain. L’attention se porte surtout sur le dernier tiers du terrain, où l’on s’attend à ce que Montella accélère la progression offensive. Si Arda Güler et Barış Alper Yılmaz conserveront leurs rôles créatifs, la jeune pépite de la Juventus Kenan Yıldız – épargné contre l’Australie en raison d’un léger problème physique – pousse pour retrouver le onze et apporter vivacité et imprévisibilité.

Nouvelles de l’équipe du Paraguay

Gustavo Alfaro, lui, doit résoudre une équation bien plus complexe en matière de composition et de gestion de la fatigue. Le principal sujet de discussion chez La Albirroja concerne le rétablissement de la discipline tactique, l’organisation défensive s’étant complètement effondrée en fin de match lors de la défaite 4-1 contre les États-Unis, laissant cinq joueurs différents à un carton jaune de la suspension.

Sur le plan offensif, Garnero doit encore trancher : le milieu Maurício, auteur d’une entrée décisive et d’un but à Los Angeles, presse pour supplanter Damián Bobadilla dans le onze. En défense, le capitaine Gustavo Gómez et Omar Alderete doivent rapidement effacer les erreurs de la première journée, tandis que JulioEnciso et Miguel Almirón auront pour mission d’animer les transitions rapides capables de percer les lignes avancées turques.

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Turquie vs Paraguay : les duels à suivre

Barış Alper Yılmaz vs Gustavo Gómez

Malgré les erreurs d’efficacité qui ont coûté cher à la Turquie face à l’Australie, Barış Alper Yılmaz demeure le pivot dynamique et physique de l’attaque de Vincenzo Montella. Que ce soit dans l’axe ou sur un côté, il devra faire preuve de bien plus de pragmatisme au Levi’s Stadium, en s’appuyant sur sa puissance du haut du corps et ses courses directes pour fixer les défenseurs, gagner ses duels et créer des espaces pour les attaquants de soutien, à l’image d’Arda Güler.

Le défenseur central et capitaine chevronné Gustavo Gómez, pilier de la arrière paraguayenne, aura pour mission de le contenir. Si la défense a d’abord montré des éclairs de la ténacité sud-américaine en début de match contre les États-Unis, elle s’est complètement effondrée en seconde période face aux transitions verticales rapides. Le défenseur central devra faire preuve d’une concentration de tous les instants, d’un sang-froid à toute épreuve et d’une rigueur tactique irréprochable dans l’axe, afin de ne pas se laisser déstabiliser par le jeu physique de Yılmaz ni d’exposer les intervalles que les Américains ont exploités sans pitié.

Hakan Çalhanoğlu vs Andrés Cubas

Véritable métronome des Turcs, le capitaine Hakan Çalhanoğlu a dicté le tempo à Vancouver, alternant possession et accélérations pour réveiller un secteur offensif trop timide. Contre le Paraguay, son objectif sera de contourner le congestionnement du milieu et de déclencher des transitions verticales rapides. Si Çalhanoğlu dispose de temps et d’espace, il cherchera à fendre les lignes paraguayennes par sa passe exceptionnelle et à alimenter les débordements de Kenan Yıldız pour déséquilibrer le dispositif adverse.

Andrés Cubas, le milieu défensif infatigable de Daniel Garnero, aura pour mission de couper ce rythme. Lors du match d’ouverture éprouvant, il a démontré que son travail sans ballon était essentiel pour protéger ses centraux ; toutefois, il devra livrer un combat difficile pour préserver la discipline de son équipe après l’avalanche de cartons jaunes de la première journée. À Santa Clara, il devra harasser les relais profonds de Çalhanoğlu et suivre les courses tardives des milieux turcs afin d’empêcher La Albirroja de se retrancher dans une défense passive et vulnérable.

Quelles sont les combinaisons possibles dans le groupe D ?

Après la première journée, un fossé s’est creusé dans le groupe D, transformant la deuxième levée en un véritable match à élimination directe pour les deux formations encore à zéro point. Battue 2-0 par l’Australie, la Turquie affronte à Santa Clara le Paraguay, dominé 4-1 par les États-Unis, dans un duel où seule la victoire compte.

Comme les États-Unis et l’Australie, qui comptent trois points chacun, s’affrontent en tête du groupe, ce duel direct représente la dernière chance mathématique pour la Turquie et le Paraguay de maintenir leurs espoirs de qualification pour les huitièmes de finale.

Si la Turquie l'emporte

Une victoire de la sélection de Vincenzo Montella lui permettrait d’atteindre trois points et de relancer sa dynamique dans la compétition. En fonction du résultat du match États-Unis-Australie, un succès les placerait en position idéale pour briguer l’une des deux places qualificatives avant la dernière journée. Surtout, il leur permettrait de rester maîtres de leur destin : une victoire lors de leur dernier match contre les États-Unis pourrait leur assurer une place en huitièmes de finale, soit directement, soit en tant que l’une des meilleures troisièmes, tout en précipitant le Paraguay vers une élimination mathématique.

Si le Paraguay l’emporte, il repassera devant la Turquie et conservera, lui aussi, son destin en mains.

Un succès permettrait aux hommes de Gustavo Alfaro de revenir temporairement à trois points et de quitter la dernière place du groupe D. Ce capital suffirait pour entretenir des chances réalistes de qualification pour les huitièmes de finale, tout en offrant à la Albirroja un précieux avantage psychologique avant l’ultime rencontre de la phase de groupes face à l’Australie. Dans le cas contraire, la Turquie resterait bloquée à zéro point après deux journées et devrait alors compter sur un véritable miracle mathématique : un renversement spectaculaire de sa différence de buts et une victoire impérative contre les États-Unis pour entretenir, via les critères de départage, une minuscule espoir d’accéder à la troisième place.

En cas de match nul

Un partage au Levi’s Stadium compliquerait toutefois les calculs pour les deux sélections, qui resteraient bloquées à un point chacune en bas du classement. Si ce résultat évite une élimination immédiate, il réduit leur marge de manœuvre à sa plus simple expression. Sous la pression de la dernière journée, la Turquie devrait alors battre les États-Unis, tandis que le Paraguay affronterait un défi tout aussi crucial contre l’Australie. Les deux formations devraient non seulement l’emporter, mais aussi compter sur d’autres résultats et sur les critères de départage pour espérer se qualifier.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur turc Vincenzo Montella n’a pas encore dévoilé son onze de départ, aucun blessé ni suspendu n’étant à signaler à ce stade. De nouveaux éléments seront communiqués à mesure que les informations club par club seront confirmées, à l’approche du coup d’envoi.

Son homologue paraguayen Gustavo Alfaro n’a pas encore dévoilé son onze probable, aucun problème médical ou disciplinaire n’étant signalé. Les compositions seront actualisées dès leur officialisation, juste avant la rencontre de vendredi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Turquie arrive avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face à l’Australie lors de son premier match de Coupe du monde le 14 juin, mettant fin à une série qui comprenait un succès 2-1 en amical contre le Venezuela et une victoire écrasante 4-0 contre la Macédoine du Nord. Lors des qualifications, elle avait battu le Kosovo 1-0 et la Roumanie 1-0 lors de deux rencontres consécutives. Au total, les Turcs ont inscrit huit buts et en ont concédé trois.

Le bilan récent du Paraguay fait état de deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa campagne pour la Coupe du monde a débuté par une défaite 4-1 face aux États-Unis le 13 juin, après une victoire 4-0 en match amical contre le Nicaragua le 5 juin. Parmi les résultats antérieurs, on note une défaite 2-1 en match amical contre le Maroc, une victoire 1-0 contre la Grèce et une victoire 2-1 en match amical contre le Mexique en novembre 2025. Au total, la sélection paraguayenne a inscrit neuf buts et en a concédé huit au cours de ces cinq matchs.

Bilan des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre la Turquie et le Paraguay n’est disponible dans l’ensemble de données actuel. Les résultats officiels de cette rencontre seront mis à jour dès que les informations seront disponibles.

Classement



