Turquie : Ozil se rebelle contre son entraineur

Mesut Ozil commence à se lasser de son statut de remplaçant au Fenerbahçe. Et il l'a fait savoir à son entraineur Vitor Pereira.

Mesut Ozil continue de faire la une des journaux en Turquie. L'ancien joueur d'Arsenal a declenché une polémique après avoir jeté dossard à la suite de la dernière sortie de Fenerbahce en Super Lig.

Le meneur de jeu champion du monde 2014 n'a pas eu de temps de jeu dans cette rencontre. Vitor Pereira, l'entraineur, ayant choisi de ne pas faire appel à lui comme remplaçant.

Etre resté sur le banc le long des 90 minutes n'a pas beaucoup plu à Ozil, alors qu'il se remettait tout juste d'une grippe qui l'avait privé du match de Ligue Europa. Et il a semblé évacuer cette frustration en direction de son entraineur au coup de sifflet final.

Que s'est-il passé avec Ozil ?

Le Fener n'avait pas besoin d'Ozil lors de cette confrontation contre le Kasimpasa car le sort de la rencontre a été favorable aux Stambouliotes. Ils restent donc en tête du classement, avec un point d'avance sur Trabzonspor et le reste du peloton des prétendants au titre.

L'ancien joueur du Real Madrid n'a cependant pas bien vécu de rester à l'écart. Il était d'autant moins content qu'il a passé une grande partie de la seconde mi-temps à s'échauffer, mais 40 minutes se sont écoulées sans que son coach ne fasse appel à lui. Furieux d'avoir été négligé, Ozil a semblé lancer son dossard dans la direction du Portugais alors que l'équipe de Fener s'apprêtait à rentrer dans le vestiaire.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında 40 dakika ısınmasına rağmen oyuna giremeyen Mesut Özil'in yeleğini Vitor Pereira'nın önüne attığı an... pic.twitter.com/U7gQhUEghN — Okan Beltek (@obeltek) October 4, 2021

Alors que chaque geste d'Ozil est disséqué dans les moindres détails à la suite de son transfert à Fener d'Arsenal en janvier, son entourage ne voit cependant aucune raison de s'inquiéter. Le président du club, Ali Koc, assure comprendre pourquoi un joueur de ce calibre serait contrarié d'être laissé sur le banc et affirme qu'il n'y a pas de litige entre le coach et son joueur vedette.

Il a déclaré aux journalistes : "Le plus grand rêve de l'entraîneur était d'aligner Mesut jeudi en Coupe d'Europe. Et le plus grand rêve de Mesut était de montrer à nouveau ses capacités en Europe, mais il n'a pas eu de chance car il est tombé malade. Mesut est venu ici pour être le leader de l'équipe qui deviendra championne de Fenerbahce après sept ans d'attente. Je suis qu'il le fera et il montrera au monde qui il est."

Ozil a disputé neuf matches avec Fenerbahce cette saison, inscrivant trois buts et offrant une passe décisive.