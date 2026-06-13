Turquie : Montella s’inquiète de la condition physique de Yildiz et Calhanoglu, doutant qu’ils puissent tenir les 90 minutes

« À la veille d'un rendez-vous tant attendu depuis 24 ans, nous sommes enthousiastes et confiants, mais nous connaissons les pièges qui peuvent se présenter. Nous sommes dans un groupe très équilibré : le terrain donnera les réponses, mais les quatre équipes peuvent prétendre aux seizièmes de finale. » Vincenzo Montella décrit l’état d’esprit de sa Turquie et analyse le groupe D, qui a débuté dans la nuit italienne par une nette victoire des États-Unis sur le Paraguay. Les Turcs entreront en lice dimanche à 6 h (heure italienne) à Vancouver contre l’Australie, un rendez-vous délicat où Montella pourra toutefois aligner Calhanoglu et Yildiz, même si les deux joueurs ne sont pas encore à 100 % après leurs blessures. « Ces derniers mois, ils ont peu joué en raison de problèmes physiques, je ne sais pas quelle tenue ils auront », déclare Montella, qui ne pourra pas s’en passer et qui a à ses côtés, en conférence de presse, le milieu de terrain de l’Inter, concentré sur les « Socceroos ».





« Je pense que c’est un groupe vraiment équilibré et que les quatre équipes peuvent passer la phase de poules. Honnêtement, je ne crois pas qu’une équipe soit plus forte ou plus faible que les autres », tempère Montella, à la tête depuis trois ans d’une nation qu’il décrit comme « incroyablement passionnée » et qui attend depuis 2002 les émotions de la Coupe du monde après la troisième place obtenue lors de l’édition en Corée du Sud et au Japon. «Nous attendions cette Coupe du monde depuis 24 ans. Nous sommes pleins d’émotion et confiants dans notre capacité à bien faire. Nous sommes conscients du défi qui nous attend, mais nous voulons en profiter et faire en sorte que la nation soit fière de nous. Je ressens cette responsabilité et je sais que nous devons donner le maximum. Je la ressens encore plus parce que pour moi, ce pays est comme une deuxième maison et ma passion pour l’équipe est totale», conclut-il.



