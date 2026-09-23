UEFA Nations League A - Journée 1 25 sept. 2026 - 14:45 Kocaeli Stadium

Turquie - France débute le 25 septembre 2026 à 14 h 45 EST et à 18 h 45 EST.

Zizou prend les commandes des Bleus

L’icône française Zinedine Zidane aura à cœur de lancer son mandat à la tête de la France par une victoire face à une talentueuse équipe de Turquie en Ligue des nations de l’UEFA.

La Turquie doit surmonter sa déception de la Coupe du monde

Malgré un effectif truffé de noms bien connus, la Turquie a soufflé le chaud et le froid lors de la Coupe du monde dans les Amériques. Elle a gardé sa meilleure prestation pour la fin en battant les États-Unis dans un match sans enjeu, alors qu’elle était déjà éliminée. Elle arrive en Ligue des nations A de l’UEFA après avoir écrasé la Hongrie 6-1 sur l’ensemble des deux matches. Invaincue lors de ses neuf derniers matches à domicile en Ligue des nations, la Turquie peut aborder cette campagne avec confiance.

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L’après-Didier Deschamps commence pour la France, et il est difficile d’imaginer un nom plus emblématique pour mener cette nouvelle ère. Zinedine Zidane a une lourde succession à assumer, après avoir vu Deschamps conduire la France à trois finales consécutives de Coupe du monde, avec un sacre en 2018. Zidane ne sera toutefois pas impressionné par l’ampleur de la tâche, lui qui a mené le Real Madrid à un triplé en Ligue des champions entre 2016 et 2018.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Seuls deux des sept matches internationaux de la Turquie cette année ont vu les deux équipes marquer.

Le meneur de jeu du Real Madrid Arda Guler a inscrit un but et délivré trois passes décisives en sept apparitions en Liga cette saison.

Le défenseur central d’Arsenal William Saliba manque à la France en raison d’une blessure au dos.

Le milieu offensif français Michael Olise compte quatre buts et deux passes décisives en quatre apparitions de Bundesliga avec le Bayern Munich cette saison.

La Turquie a encaissé un but avant la 30e minute lors de chacune de ses quatre dernières sorties.

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Nouvelles des équipes et compositions

La Turquie de Vincenzo Montella ne compte à ce stade ni blessés ni suspendus répertoriés, tandis que la composition probable n’a pas encore été confirmée. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Le groupe France de Zinedine Zidane est lui aussi encore sans détails confirmés sur sa composition. Aurelien Tchouameni est absent du groupe alors qu’il se remet d’une blessure à l’aine, même si Zidane a confirmé que Kylian Mbappe porterait le brassard de capitaine. D’autres nouvelles de l’équipe seront ajoutées à mesure que la rencontre approche.

Forme

La Turquie aborde cette rencontre avec trois victoires, deux défaites et aucun match nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 3-2 contre les États-Unis lors de la Coupe du monde, une note positive pour conclure sa phase de groupes après des défaites contre l’Australie (0-2) et le Paraguay (0-1). Plus tôt dans cette série, elle avait battu la Macédoine du Nord 4-0 et le Venezuela 2-1. Sur ces cinq matches, la Turquie a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers matches de la France ont produit trois victoires et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, suivie d’un revers 0-2 face à l’Espagne lors du match pour la troisième place. Avant ces contretemps, la France avait battu le Maroc 2-0, le Paraguay 1-0 et la Suède 3-0. Elle a inscrit dix buts et en a encaissé huit sur cette série.

Confrontations directes

Le bilan des confrontations entre ces deux équipes est relativement équilibré sur les rencontres récentes. Le match le plus récent s’est terminé sur un score de 1-1, lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe disputé en France en octobre 2019, tandis que la Turquie s’était imposée 2-0 dans le match retour des qualifications plus tôt cette année-là. Le meilleur résultat de la France dans cette série est une victoire 4-0 lors d’un match amical en novembre 2000. Sur les quatre rencontres recensées, la France présente le meilleur bilan global, mais la Turquie a montré qu’elle pouvait rivaliser et a pris des points aux Bleus en compétition officielle.

Classement

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Belgique BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italie ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquie TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

La France occupe actuellement la deuxième place du groupe A de la Ligue des nations, avec la Turquie quatrième. Cet écart signifie que la France arrive au Kocaeli Stadium avec l’avantage au classement, tandis que la Turquie a besoin d’un résultat positif pour rester en course en haut du tableau.