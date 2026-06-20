Turquie - États-Unis : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. D Los Angeles Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Turquie - États-Unis sera donné le 25 juin 2026 à 22h00 HE (02h00 GMT le lendemain).

Présentation du match

Grâce à la victoire du Paraguay face à la Turquie vendredi, l’équipe nationale américaine s’est déjà assurée la première place du groupe D avec une journée d’avance. Les Turcs rentreront chez eux après la rencontre, ce qui donne à ce match un caractère relativement « sans enjeu ». Les supporters américains se rendront néanmoins en nombre à Los Angeles pour voir une équipe en pleine ascension. Le sélectionneur Mauricio Pochettino dispose donc du luxe de faire tourner son effectif, si besoin. De leur côté, les Turcs quittent la compétition la tête basse, après une campagne plus prometteuse que probante : deux défaites en autant de sorties.

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Les joueurs clés et l'entraîneur des États-Unis

L’ailier emblématique Christian Pulisic, fraîchement arrivé de l’AC Milan, est assuré de débuter sur le côté gauche, tandis que Folarin Balogun et Ricardo Pepi se disputent le poste de numéro neuf. Au milieu, Weston McKennie et Tyler Adams font leur retour pour solidifier l’entrejeu. À 38 ans, Tim Ream est devenu le joueur le plus âgé à avoir jamais porté le maillot américain en Coupe du monde masculine de la FIFA, après avoir mené l’équipe en tant que capitaine lors de la victoire initiale contre le Paraguay puis face à l’Australie. Pulisic pourrait toutefois être absent encore deux semaines à la suite d’un coup reçu contre le Paraguay. Turquie - États-Unis : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – tout ce qu’il faut savoir. Présentation complète du match Maroc - Haïti à la Coupe du monde 2026. Nous abordons les tactiques, l’actualité des équipes et bien plus encore.

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Présentation complète du match Maroc - Haïti à la Coupe du monde 2026. Nous abordons les tactiques, l’actualité des équipes et bien plus encore.

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Présentation complète du match Maroc - Haïti à la Coupe du monde 2026 : nous analysons les tactiques, l’actualité des équipes et bien plus encore.

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Présentation détaillée de la rencontre Maroc - Haïti dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Nous passons en revue les tactiques, l’actualité des deux sélections et bien plus encore. Turquie vs Turye v

Le sélectionneur Mauricio Pochettino a convoqué huit stars évoluant en MLS pour épauler le noyau dur de sa « génération d’or » européenne.

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Les joueurs clés et l'entraîneur de la Turquie

Le cœur du système de Vincenzo Montella bat au rythme d’un milieu de terrain brillant et créatif, issu d’une génération d’exception. Arda Güler, jeune prodige de 21 ans, et la pépite Kenan Yıldız mènent un secteur offensif redoutable, chargé de créer des espaces derrière les défenses adverses. Le maestro Hakan Çalhanoğlu, qui porte le brassard, dicte le rythme depuis l’arrière, épaulé par le travail défensif de Ferdi Kadıoğlu et l’expérience de Zeki Çelik. En difficulté sur le sol américain, l’attaque n’a pas encore trouvé ses marques, restant muette lors des revers contre l’Australie et le Paraguay.

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Composition probable de la Turquie

Çakir ; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadıoğlu ; Yuksek, Çalhanoğlu ; Akgun, Güler, Yıldız ; Akturkoglu.

Composition probable des États-Unis

Freese ; Freeman, Richards, Ream, Robinson ; Adams ; McKennie, Tillman ; Dest, Balogun, Pepi.

Le groupe américain compte 26 joueurs.

Gardiens : Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Défenseurs : Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Milieux : Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).

Attaquants : Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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La sélection turque de 26 joueurs

Gardiens : Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Ugurcan Çakır (Galatasaray).

Défenseurs : Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Çağlar Söyüncu (Fenerbahçe), Eren Elmal (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli, Arabie saoudite), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) et Zeki Çelik (AS Rome).

Milieux de terrain : Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), İsmail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Attaquants : Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Francfort), Deniz Undav (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe) et Yunus Akgun (Galatasaray).

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Actualités des équipes et compositions

Vincenzo Montella n’a pas encore dévoilé la composition probable de la Turquie, et aucun problème de blessure ou de suspension n’est signalé à ce stade. D’autres informations seront communiquées à mesure que le coup d’envoi approchera.

Même situation chez les États-Unis : Mauricio Pochettino garde aussi son onze de départ sous le voile du secret. Aucun souci de blessure ou de suspension n’a été officialisé, même si la condition de Christian Pulisic à l’entraînement mérite d’être suivie de près. Le staff américain table néanmoins sur sa disponibilité. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Turquie arrive avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs, même si sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face à l’Australie lors de son premier match de Coupe du monde, le 14 juin. Avant ce revers, elle avait enchaîné trois succès, dont un 4-0 en amical contre la Macédoine du Nord et un 2-1 face au Venezuela. En qualifications, elle avait aussi battu le Kosovo et la Roumanie 1-0 lors de deux rencontres consécutives. Au total, les Turcs ont inscrit huit buts et en ont concédé trois.

Les États-Unis comptent deux victoires et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties ; ils ont débuté leur Coupe du monde par un succès 4-1 face au Paraguay le 13 juin. Auparavant, ils s’étaient inclinés 1-2 contre l’Allemagne en amical le 6 juin, après avoir battu le Sénégal 3-2. Leur parcours inclut aussi des revers contre le Portugal et la Belgique. Les États-Unis ont marqué 10 buts et en ont concédé 10 lors de ces cinq matchs.

Historique des confrontations

Selon les données disponibles, les deux équipes se sont affrontées à trois reprises. La dernière rencontre remonte au 7 juin 2025, match amical au cours duquel la Turquie s’est imposée 2-1 face aux États-Unis. Auparavant, les États-Unis avaient remporté les deux premières rencontres, s’imposant 2-1 lors d’un match amical en juin 2014, puis sur le même score en mai 2010. Au total, la Turquie compte donc une victoire, les États-Unis deux.

Classement

Au classement du groupe D, les États-Unis occupent actuellement la première place, tandis que la Turquie pointe à la troisième place après sa défaite lors de la première journée.