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Turquie - Belgique : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Au stade Gursel Aksel d’Izmir, la Turquie reçoit la Belgique pour un duel du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations. Les deux équipes jouent des points importants dans la lutte pour le maintien au sein du groupe.

La Turquie traverse une crise profonde. L’équipe de Sergen Yalcin a perdu ses quatre premiers matches de Ligue des nations et occupe la dernière place du classement sans le moindre point. Elle s’est récemment inclinée 3-1 face à l’Italie, un résultat qui met en évidence ses faiblesses défensives persistantes.

La Belgique se déplace avec six points en quatre matches et occupe la troisième place du groupe. Mark van Bommel doit redonner de la stabilité à son équipe après une lourde défaite 4-1 contre la France. La victoire contre la Turquie début octobre, un net 3-0, reste son meilleur résultat de ces dernières semaines.

Cette rencontre revêt aussi un enjeu au classement : l’Italie est en tête du groupe avec sept points, derrière la France, qui en compte dix. La Belgique doit prendre des points pour rester au contact des équipes de tête et conserver son avance sur la Turquie.

La Turquie a besoin de toute urgence d’une première victoire dans cette campagne de Ligue des nations pour encore éviter la relégation directe. Une victoire à l’extérieur est impérative pour la Belgique afin de rester dans la course à la deuxième place.

Découvrez ici où suivre le match et à quelle heure aura lieu le coup d’envoi.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de la Turquie et de la Belgique ?

La Turquie aborde ce match sur une série de quatre défaites en Ligue des nations. L’équipe de Yalcin a récemment perdu 3-1 contre l’Italie, après s’être inclinée 3-0 face à la Belgique. Sur ses cinq derniers matches officiels, la Turquie n’a remporté qu’une seule victoire, 3-2 contre les États-Unis lors de la Coupe du monde. En quatre matches de Ligue des nations, elle n’a marqué que deux buts et en a encaissé neuf.

La Belgique compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une nette défaite 4-1 contre la France. Point positif : le 3-0 contre la Turquie et le succès 2-0 à l’extérieur face à l’Italie montrent que l’équipe est capable de gagner. Au total, la Belgique a marqué six buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches.

Turquie - Belgique : compositions d’équipe

Turquie - Belgique : dynamique des équipes

Turquie - Belgique : bilan des confrontations directes

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