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Arda Guler a offert à Sergen Yalcin un début de rêve pour son premier match à la tête de l’équipe grâce à un superbe coup franc, mais cela n’a pas suffi. La Belgique a répliqué deux fois en trois minutes, chaque fois sur le même flanc, pour s’imposer 2-1 à Izmir, préserver ses chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations et confirmer la relégation de la Turquie de la Ligue A.

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L’équipe de Mark van Bommel remonte à la deuxième place du groupe 1 avec neuf points. Une victoire contre l’Italie lors de son dernier match peut lui garantir une place en quarts de finale. La Turquie reste dernière, sans le moindre point après cinq matches, et terminera sa campagne dimanche en France.

Les locaux ont davantage eu le ballon, mais la Belgique en a fait bien meilleur usage. La Turquie a eu 53 % de possession et réussi 456 passes, contre 382 pour la Belgique. Pourtant, les visiteurs ont produit 1,85 but attendu (xG), contre 0,51, touché 33 ballons dans la surface adverse contre 23 et créé trois grosses occasions contre deux pour la Turquie.

Le dispositif tactique de la Turquie

Yalcin a procédé à six changements après la défaite 3-1 contre l’Italie et opté pour un 4-2-3-1. Ugurcan Cakir a débuté dans le but derrière une défense composée de Oguz Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak et Ferdi Kadioglu, avec Ismail Yuksek et Orkun Kokcu au milieu. Guler a retrouvé l’équipe derrière Enes Unal, de retour dans le groupe pour la première fois depuis 2024, avec Yunus Akgun à droite et Baris Alper Yilmaz à gauche.

La Turquie est bien entrée dans le match, s’installant dans la moitié de terrain belge et attendant patiemment une ouverture. Elle a réclamé un penalty en début de rencontre lorsque la passe de Kokcu a touché Youri Tielemans, mais l’arbitre n’a pas sifflé. L’ouverture du score est venue sur coup de pied arrêté. À la 19e minute, Guler a obtenu un coup franc après une faute de Nicolas Raskin et, de très loin, a enroulé le ballon autour du mur jusque dans la lucarne gauche. Cette occasion ne valait que 0,04 xG, et il s’agissait de son huitième but en sélection.

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C’est à peu près tout ce qu’a produit la Turquie avant la pause. Elle n’a tenté que deux tirs en première période et a atteint la mi-temps avec 0,07 xG. Sa meilleure occasion est survenue à la 35e minute, lorsque Yilmaz est parti seul avant de voir Senne Lammens remporter son face-à-face, même si le drapeau s’est levé pour signaler un hors-jeu. Yilmaz a été pris deux fois hors-jeu, et la Turquie trois fois au total, tandis que la Belgique n’a jamais été signalée en position de hors-jeu.

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La difficulté de la Turquie était de transformer sa présence dans le camp adverse en occasions. Elle a réussi 143 passes dans le dernier tiers contre 83 pour la Belgique, mais a touché moins de ballons dans la surface, et seuls deux de ses 15 centres ont trouvé un coéquipier. La plupart de ses attaques, soit 46 %, sont passées par la droite, avec Aydin et Akgun, le même côté où la Belgique a fait tous les dégâts.

Le dispositif tactique de la Belgique

Van Bommel a lui aussi procédé à six changements après la défaite 4-1 contre la France et choisi un 4-3-3. Lammens a débuté dans le but derrière Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Raskin occupait l’axe d’un milieu à trois aux côtés de Kevin De Bruyne et Tielemans. Romelu Lukaku était absent sur blessure : Charles De Ketelaere a donc occupé la pointe de l’attaque entre Diego Moreira et Jeremy Doku, tandis que De Bruyne a honoré sa 128e sélection.

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La Belgique a eu le ballon dans les premières minutes, et Doku a lancé De Bruyne dans la profondeur dès la troisième minute, obligeant Cakir à sortir rapidement pour dégager. Le plan est alors apparu clairement. La Belgique a mené 45 % de ses attaques sur la gauche, où Doku et De Cuyper faisaient face à Aydin, contre 25 % dans l’axe.

Doku a pris le dessus sur Aydin dès la cinquième minute et lui a posé des problèmes toute la soirée. Aydin a commis cinq fautes, toutes sur Doku, tandis que Yuksek a reçu un carton jaune à la 50e minute pour avoir fait tomber l’ailier. La Belgique a réussi 14 de ses 24 dribbles, contre quatre sur 13 pour la Turquie.

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La bataille tactique

Le match s’est joué sur le côté gauche de la Belgique, face au côté droit de la Turquie, là où les deux équipes ont concentré l’essentiel de leurs attaques. L’avantage de la Turquie n’a duré que sept minutes. À la 27e minute, Doku a éliminé Aydin, repiqué dans l’axe et trouvé De Bruyne, qui attendait au point de penalty. Le milieu a ajusté Cakir du pied droit.

Trois minutes plus tard, la Belgique a achevé son retournement de situation en passant par le même côté. De Cuyper a servi Moreira, dont le tir a été arrêté par Cakir, mais le ballon est revenu vers le latéral gauche. Celui-ci a échappé au gardien et adressé une passe en retrait à De Ketelaere, qui a poussé le ballon dans le but vide. Cette seule occasion valait 0,79 xG, et la Belgique affichait 1,39 xG à la mi-temps, contre 0,07 pour la Turquie. La frustration de Kabak s’est manifestée peu après : il a reçu un carton jaune à la 32e minute.

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De Cuyper a été le joueur le plus en vue du match. Outre sa passe décisive, il a servi Moreira à deux reprises et De Bruyne une fois. Son ballon par-dessus la défense a également lancé De Ketelaere à la 59e minute, mais Cakir a repoussé sa tentative à son premier poteau.

Les ajustements en cours de match

Yalcin a effectué ses premiers changements à la 58e minute, poste pour poste. Hakan Calhanoglu, qui disputait son premier match avec la Turquie depuis la Coupe du monde, a remplacé Kokcu, et Deniz Gul est entré à la place de Unal. Calhanoglu a dynamisé les locaux. Il a tiré un coup franc repris de la tête par Kabak à la 65e minute, vu une frappe contrée une minute plus tard, puis décoché un tir qui est passé juste à côté depuis l’axe de la surface.

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La seconde période a offert un tout autre scénario. La Turquie a tenté huit de ses 10 tirs après la pause, et son total de xG est passé de 0,07 à 0,51, se rapprochant presque des 0,46 xG produits par la Belgique en seconde période. À la 70e minute, Yalcin a lancé Zeki Celik à la place de Aydin et Salih Ozcan à celle de Yuksek, déjà averti. Celik s’est montré influent à droite. À la 82e minute, Guler l’a trouvé démarqué, et son centre a contraint Lammens à arrêter la tentative de Gul. Cinq minutes plus tôt, Guler était tombé dans la surface sous la pression de Raskin, mais l’arbitre avait écarté les demandes de penalty.

Van Bommel a renouvelé son attaque en deux temps. Dodi Lukebakio et Leandro Trossard ont remplacé Moreira et De Bruyne à la 69e minute, avant que Mika Godts et Hugo Cuypers, qui faisait ses débuts, n’entrent à la place de Doku et De Ketelaere à la 80e. La Belgique a pris son temps avec le ballon dans la moitié de terrain turque pour laisser filer les minutes, et Hans Vanaken a remplacé Raskin dans le temps additionnel.

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Ces changements n’ont pas mis fin aux assauts de la Turquie. Lammens a dû repousser une tentative de Gul, puis une frappe lointaine de Akgun une minute plus tard et, à la 92e minute, un tir puissant de Calhanoglu depuis le côté droit de la surface, arrêté avec les pieds. Lammens a terminé avec six arrêts.

Conclusion

La Turquie a davantage eu le ballon et inscrit le plus beau but de la soirée, mais la Belgique a repéré la faille sur son côté droit et l’a exploitée deux fois en trois minutes. L’entrée de Calhanoglu a rendu les locaux bien plus dangereux après la pause, et Lammens a dû s’employer en fin de match, mais les dégâts avaient déjà été faits sur le côté gauche de la Belgique. L’équipe de Van Bommel a désormais son destin entre ses mains pour le dernier match contre l’Italie, tandis que le premier match de Yalcin à sa tête s’est achevé sur la confirmation de la relégation de la Turquie.