Turin, les adieux controversés de Sazonov : « Merci pour tout, je suis désolé. Nous savons tous qui est le véritable problème. »

Saba Sazonov quitte officiellement le Torino. En fin decontrat avec le club granata depuis juillet, le défenseur géorgien, né en 2002, n’a pas réussi à s’imposer en Italie, que ce soit sous les couleurs du Toro ou lors de son prêt à Empoli, en raison notamment de problèmes de blessures. Écarté de l’effectif, il a adressé un message d’adieu aux supporters sur les réseaux sociaux.





Sur les réseaux sociaux, il a adressé un message d’adieu à ses désormais anciens supporters.

Son message : « Merci Turin ! Un grand club, avec une histoire que nous connaissons et dont nous nous souvenons tous. J’ai été heureux de faire partie de cette famille. Merci à Turin, cette ville qui est devenue mon chez-moi. Aux supporters : vous êtes incroyables ! Vous savez que j’ai toujours été l’un des vôtres. J’ai toujours été disponible et sincère avec vous, tout comme vous l’avez été avec moi. Je regrette de ne pas avoir pu donner sur le terrain tout ce que j’aurais voulu, de ne pas avoir pu vous offrir les émotions et les joies que vous méritez. Mais nous savons tous pourquoi cela s’est passé ainsi et qui est le véritable problème. Je vous garderai toujours dans mon cœur. Toujours « Forza Toro » ! »