Tunisie - Pays-Bas : présentation du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Coupe du monde - Grp. F Kansas City Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Tunisie - Pays-Bas sera donné le 25 juin 2026 à 19 h 00 (HE) et à 23 h 00 (GMT).

Contexte et informations utiles

Les Néerlandais de Ronald Koeman abordent cette dernière sortie en toute confiance après avoir dominé la Suède 5-1, puis partagé les points avec le Japon (2-2). Leur flanc droit, animé par le latéral de l’Inter Milan Denzel Dumfries, s’est révélé particulièrement tranchant et souvent en phase avec Cody Gakpo.

Déjà mathématiquement éliminés après deux lourdes défaites face à la Suède (5-1) et au Japon (4-0), les Aigles de Carthage tunisiens jouent uniquement pour l’honneur. Leur campagne a été tumultueuse : Sabri Lamouchi a été limogé après le premier revers, puis le légendaire Français Hervé Renard a pris les commandes.

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Les joueurs clés et l’entraîneur de la Tunisie

Les Tunisiens s’appuient sur leur milieu de terrain et capitaine Ellyes Skhiri, leur moteur créatif Hannibal Mejbri ainsi que sur l’ailier dynamique Elias Achouri. La discipline et l’organisation défensives, habituellement leurs points forts, leur ont fait défaut lors des deux premières journées ; le nouvel entraîneur Renard devrait donc ajuster son dispositif pour gêner les Pays-Bas et tenter de quitter la compétition la tête haute.

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Les joueurs clés et l'entraîneur des Pays-Bas

Le capitaine Virgil van Dijk, pilier défensif de 34 ans, guide avec autorité un effectif jeune et talentueux.

Le poste d’arrière droit est occupé par l’Interiste Denzel Dumfries, déjà auteur de deux passes décisives lors de la victoire 5-1 contre la Suède.

Au milieu de terrain, tout transite par le métronome du FC Barcelone, Frenkie de Jong. L’entraîneur Ronald Koeman, 63 ans, a pour mission de guider l’une des sélections les plus décevantes de l’histoire de la Coupe du monde vers un premier sacre.

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Composition probable de la Tunisie

Dahmen ; Bronn, Talbi, Rekik ; Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi ; Saad, Mejbri ; Tounekti.

Composition probable des Pays-Bas

Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Gravenberch, De Jong, Reijnders ; Malen, Brobbey, Gakpo.

Le groupe tunisien compte 26 joueurs.

Gardiens : Sabri Ben Hassen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmen (CS Sfaxien).

Défenseurs : Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance), Dylan Bronn (Servette Genève), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valéry (Young Boys Berne).

Milieux de terrain : Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsbourg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort).

Attaquants : Elias Achouri (FC Copenhague), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hanovre 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Sélection des Pays-Bas (26 joueurs)

Gardiens : Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Milieux de terrain : Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelone), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Attaquants : Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Rome), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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Actualités des équipes et compositions

La Tunisie est actuellement dirigée par un entraîneur par intérim, suite au limogeage de Sabri Lamouchi après la défaite initiale face à la Suède. Aucun blessé ni suspendu n’est pour l’instant signalé, et la composition probable n’a pas encore été dévoilée. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Les Pays-Bas sont dirigés par Ronald Koeman. Aucune blessure ni suspension n’est pour l’instant signalée, et le onze de départ reste à confirmer. De nouvelles informations seront communiquées ultérieurement.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Conditions actuelles

La Tunisie aborde ce match dans un état de forme préoccupant, avec un bilan d’une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation remonte au 15 juin : une défaite 5-1 face à la Suède en Coupe du monde, résultat qui a entraîné le limogeage du sélectionneur. Auparavant, elle s’était inclinée 5-0 face à la Belgique en match amical le 6 juin, puis 1-0 contre l’Autriche le 1er juin. Un nul blanc contre le Canada et une victoire étriquée 1-0 face à Haïti constituent ses seuls résultats positifs sur cette série. Les Aigles de Carthage n’ont marqué que deux buts tout en encaissant douze en cinq sorties.

Les Pays-Bas, de leur côté, totalisent deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties. Leur premier match de Coupe du monde s’est conclu par un partage 2-2 face au Japon le 14 juin : les Bataves ont deux fois mené au score avant d’encaisse un but de la tête en fin de rencontre. Auparavant, ils avaient battu l’Ouzbékistan 2-1 en amical le 8 juin, puis s’étaient inclinés 1-0 face à l’Algérie le 3 juin. Un match nul contre l’Équateur et une victoire 2-1 contre la Norvège complètent cette série de cinq rencontres. Les Néerlandais ont marqué sept buts et en ont encaissé cinq au cours de ces rencontres.

Bilan des confrontations directes

TUN Dernier match PAB 0 1 Nul 0 Tunisie 1 - 1 Pays-Bas 1 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois, pour un match amical conclu sur le score de 1-1 le 11 février 2009 en Tunisie. Un échantillon trop limité pour établir la moindre tendance.

Classement

Dans le groupe F de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Tunisie occupe actuellement la quatrième place, tandis que les Pays-Bas sont troisièmes.