Tunisie - Nigeria | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur la petite finale de la CAN

Battus en demi-finales, la Tunisie et le Nigeria s'affrontent ce mercredi soir lors du match du classement de la CAN 2019.

Plus que deux jours à attendre avant la fin de la CAN, qui mettra aux prises l' et le . Mais, avant ce rendez-vous tant attendu, place aujourd'hui à la petite finale. Celle-ci oppose ce mercredi soir la et le , du côté du stade Al-Salam de Caire. Les deux sélections chercheront à se consoler après avoir abandonné leurs illusions de consécration continentale.

La déception a été grande dimanche dernier, aussi bien chez les Aigles de Carthage que chez les Super Eagles. Les premiers ont dû céder face au Sénégal en prolongation (0-1), tandis que les seconds se sont inclinés sur le fil face à l'Algérie (1-2). Il n'était pas facile de se remobiliser en l'espace de trois jours, mais il n'y avait pas d'autres alternatives. Pour sortir par la grande porte et donner du baume au coeur de leurs supporters, les deux camps ont dû se relever et se concentrer sur ce match de classement.

Tunisie-Nigeria, ça sera l'occasion de voir deux techniciens français face à face. Alain Giresse va se mesurer à Gernot Rohr, ne sachant pas s'il s'agira de son dernier match avec l'équipe maghrébine ou pas. La mission des Tunisiens s'annonce compliquée, dans la mesure où le Nigeria est le roi des petites finales. Dans son histoire, elle en a remporté six à la CAN, dont la dernière fois en 2012. Aucune autre sélection n'a fait aussi bien.

Match Tunisie - Nigeria Date Mercredi 17 juillet Horaire 21

Sur quelle chaîne voir Tunisie - Nigeria ?

En , la rencontre est diffusée en clair sur la chaîne BeIn Sports 1. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming de la chaîne.

Chaîne TV Streaming BeIn Sports BeIn Sports Connect

Equipes et compositions