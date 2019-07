Tunisie- Nigeria 0-1, les Super Eagles terminent sur le podium

Le Nigeria s’est adjugé la petite finale de la CAN 2019 en dominant ce mercredi la Tunisie. Un succès logique des hommes de Rohr.

Pour la septième fois de son histoire, le a terminé la Coupe d’Afrique des Nations à la troisième place. Les Super Eagles ont obtenu cet honneur en dominant ce mercredi la à l’occasion du match du classement, celui qui oppose les deux demi-finalistes vaincus. Une victoire acquise grâce à un seul et petit but, signé Odion Ighalo en tout début de partie.

Le sociétaire de Shanghai Shenhua, déjà buteur en demi-finale contre l’ (1-2), a trouvé la faille dès la 3e minute en exploitant une erreur de communication entre le gardien tunisien Ben Cherifia et son défenseur Meriah. Opportuniste, il a envoyé le cuir au fond, d’une reprise de près et sans contrôle.

Des Tunisiens impuissants

Ce petit but a donc suffi au bonheur des Nigérians. Tout en laissant la maitrise du ballon à leur adversaire, ils ont cependant continué à aller de l’avant, et ont cadré trois fois plus de tirs que les Aigles de Carthage. Ces derniers ont donc encore déçu offensivement. En panne d’inspiration, ils n’ont guère mis en danger Uzoho, le gardien remplaçant du Nigeria. Même sur les coups de pieds arrêtés, Wahbi Khazri et consorts n’ont pas pu se mettre en évidence.

Au final, l’équipe qui en voulait le plus a remporté ce match de classement. Et il fallait voir la joie des joueurs au coup de sifflet final, et aussi celle de leur entraineur Gernot Rohr pour constater que cette médaille de bronze était bien plus qu’un prix de consolation.

Sorti de justesse pour l’Algérie en demi-finale, le Nigeria peut entrevoir l’avenir avec sérénité et espérer réussir d’autres accomplissements lors des futures échéances, surtout que le groupe est encore relativement jeune. Concernant la Tunisie, il y a un peu plus d’interrogations. Certes, les Aigles de Carthage ont signé leur meilleure performance à la CAN depuis 2004 mais sur les sept matches qu’ils ont joués en Egypte ils n’en ont remporté qu’un seul (contre le ). De plus, le cas d’Alain Giresse, leur sélectionneur, est totalement flou.