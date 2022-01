Tunisie-Mali : Le sélectionneur tunisien ne comprend pas la décision de l'arbitre

Situation complètement incroyable en fin de rencontre à la CAN entre la Tunisie et le Mali. Alors que le Mali mène 1-0 grâce à un penalty de Koné, M. Sikazwe, arbitre de la rencontre, siffle une première fois la fin du match dès la 86e minute.

Après avoir vu son erreur, il relance le jeu, mais interrompt définitivement le match alors que le chronomètre affiche 89:43. Et qu'importe s'il y a eu une pause fraîcheur, dix changements et plusieurs interruptions VAR.

"Je n'ai jamais rien vu de tel"

"Je suis entraîneur depuis longtemps et je n'ai jamais rien vu de tel. Même le 4e arbitre se préparait à soulever le tableau et puis le coup de sifflet a retenti. C'est une situation très difficile à gérer car c'est de l'extra sportif", n'en revenait pas le sélectionneur de la Tunisie, Mondher Kebaier, après le coup de sifflet final.

"L'arbitre a sifflé à la 90e et nous prive de cinq minutes alors que c'était notre moment fort. Sa décision est inexplicable, je n'arrive pas à comprendre comment il l'a pris. On verra ce qu'il adviendra."

Après de longues tergiversations, les Aigles de Carthage ont refusé de retourner sur la pelouse pour disputer le temps additionnel. "Les joueurs ont pris des bains de glace pendant 35 minutes avant d'être rappelés sur le terrain", a justifié Kebaier.

Reste désormais à savoir si le résultat sera remis en cause ou pas. Dans le cas contraire, les Tunisiens devront se reprendre face à la Mauritanie puis la Gambie pour rallier les huitièmes de finale et oublier ce fâcheux épisode.

Les Maliens n'ont pas compris non plus

Une situation qui a causé beaucoup de confusion, y compris chez les joueurs maliens, malgré la satisfaction d'avoir remporté le match.

L'article continue ci-dessous

"C'est un peu d'incompréhension pour les deux équipes. On n'a pas trop compris", a reconnu Massadio Haïdara au micro de Canal+ Afrique.

"On est rentrés au vestiaire en pensant que c’était fini même si on avait senti sur le terrain une atmosphère un peu bizarre. J'ai compris qu’une fois dans le vestiaire. On nous a dit que l’arbitre s'était trompé deux fois. Maintenant ils essayent de régler ça mais c'est un peu bizarre.

"C'est comme ça et on ne peut pas faire grand-chose. On a gagné mais c'est triste d'avoir des événements comme ça. La victoire on ne l'a pas volée mais on voulait une victoire nette. Malheureusement c'est plus ça que notre victoire qui va faire parler."