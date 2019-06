CAN 2019 : Tunisie - Mali (1-1), La Tunisie et le Mali dos à dos

La Tunisie et le Mali se sont quittés sur un score de parité (1-1), ce vendredi. Khazri a évité le pire pour les Aigles de Carthage.

Poids lourd du continent africain, la traverse une phase de poules contrastée dans cette . Après un match nul contre l'Angola (1-1) pour leur entrée en lice, les Aigles de Carthage retrouvaient les Aigles du pour le choc du groupe E.

Et dans ce rapport de force, l'équipe tunisienne a évité le piège malien grâce à un nouveau but de son homme providentiel, Wahbi Khazri. C'est un coup-franc détourné de l'attaquant stéphanois qui a permis aux hommes d'Alain Giresse de refaire surface en seconde période, à vingt minutes de la fin (70e).

Avant cela, les Tunisiens n'étaient pas parvenus à fructifier leurs temps forts malgré une supériorité dans la tenue du ballon et le nombre de tirs. Après une première période âpre et indécise, le Mali, de son côté, a su se montrer opportuniste en débloquant la situation à l'heure de jeu sur un but contre son camp du gardien Hassen, auteur d'une faute de main sur un corner direct (60e).

Le score n'a plus évolué. Avec deux points en deux matches, la Tunisie n'aura pas le droit à l'erreur lors de sa dernière sortie face à la . Les Aigles du Mali, eux, sont dans une position confortable.