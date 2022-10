Tudor se paie Neymar après PSG-OM : sa sortie fait parler

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a tenu des propos véhéments à l'égard de Neymar, quatre jours après le Classique perdu à Paris (0-1).

L'amertume règne encore dans les rangs de l'Olympique de Marseille, quatre jours après un Classique remporté d'une courte tête par le Paris Saint-Germain. Le club phocéen, qui a subi plusieurs décisions défavorables, ne digère pas l'arbitrage de Clément Turpin. Igor Tudor avait pourtant pris soin à ne pas polémiquer avant le match. Le Croate a revu sa position...

Tudor incendie Neymar !

Parmi les décisions commentées par Igor Tudor : l'expulsion du défenseur Samuel Gigot à vingt minutes de la fin. Ce dernier avait été l'auteur d'une faute très violente sur Neymar, sans le toucher clairement. Pour Tudor, c'est le Brésilien qui a influencé l'arbitre.

"Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que l'arbitre va être influencé par des joueurs qui vont lui mettre la pression en parlant. Sa décision ne changera pas. Le carton rouge, c'est vrai que sa décision vient d'une intention, car même si Samuel n'a pas pris le joueur son intention était mauvaise selon lui. La seule chose que je peux dire sur ça, si Neymar avait eu une réaction normale à la faute, sans se jeter par terre et faire une scène, l'arbitre n'aurait pas donné un carton rouge mais un jaune. C'est mon avis, je pense que ça change la donne cette réaction exagérée et l'arbitre a marché dedans. Car Samuel ne l'a pas touché", a tonné l'entraîneur de l'OM.

Tudor, qui avait encensé Turpin avant la rencontre, n'a pas hésité à lancer une petite pique. "Il est vrai que mon avis était peut-être un peu exagéré, il n'a pas été aussi bon que je l'avais vu, on peut s'arrêter comme ça sur ce débat". Fin de l'histoire.