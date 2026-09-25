Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, n'a pas caché son profond mécontentement face aux absences répétées de sa star Cole Palmer, adressant un message dur et direct au joueur de Chelsea après son nouveau forfait avec les Three Lions.

Tuchel a déclaré, lors d'une conférence de presse bouillante avant le duel très attendu face à l'Espagne à l'ouverture de la Ligue des nations, demain samedi au stade de Wembley, que Palmer avait laissé filer une nouvelle occasion en or de s'affirmer.

Palmer (24 ans) avait fait un retour en force dans les plans de Tuchel après un début de saison éblouissant avec Chelsea, marqué par 4 buts et deux passes décisives en 7 matches, ce qui lui avait valu d'être convoqué pour les rencontres face à l'Espagne, la République tchèque et la Croatie, après avoir été écarté de la liste de la Coupe du monde plus tôt cette année en raison d'une baisse de niveau liée à des blessures.

Mais le jeune attaquant a de nouveau été contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure musculaire, ce qui a déclenché la colère de l'entraîneur allemand.

Tuchel a lancé aux journalistes sur un ton acerbe : « C'est une nouvelle occasion manquée. Il laisse filer beaucoup d'occasions, je ne le lui reproche pas, c'est juste un fait. Il manque beaucoup de rassemblements à cause des blessures. »

Il a ajouté : « Je veux seulement m'appuyer sur ce que je vois et que j'observe moi-même au sein de mon équipe, et pour cela le joueur doit être présent au rassemblement. S'il n'est pas là, il y a un niveau supérieur où le joueur doit s'affirmer, un niveau qui ne peut être atteint qu'avec ma présence et celle de mon staff sur le terrain. C'est une occasion manquée. »

Réponse cinglante aux accusations de « gestion de la charge »

Tuchel a fermement rejeté les insinuations selon lesquelles le staff technique de la sélection allègerait la charge de Palmer en l'autorisant à quitter le rassemblement, d'autant qu'il a disputé l'intégralité des 90 minutes avec Chelsea face à Brentford avant de rejoindre la sélection.

Il a expliqué : « Il joue tout en ressentant de l'inconfort et de la douleur, et il ne peut pas jouer au plus haut niveau dans ces conditions. Chelsea nous en a informés, c'est ce que j'ai compris, nous n'allégeons pas la charge des joueurs. »

Tuchel a poursuivi son message ferme : « Ce n'est pas une trêve internationale, mais un environnement compétitif où les joueurs aiment s'entraîner et être ensemble. C'est ce que nous avons construit, et nous n'y renoncerons jamais. Nous ne laisserons jamais s'installer le sentiment que les joueurs n'ont pas envie de venir, nous nous concentrons sur les joueurs qui ont une réelle envie de jouer pour l'Angleterre. »

Ces déclarations interviennent au moment où débute la première trêve internationale s'étalant sur trois semaines dans le cadre du calendrier remanié de la FIFA, qui a fusionné les trêves de septembre et d'octobre.

L'Angleterre entamera son parcours dans le groupe A3 par un duel explosif contre l'Espagne, championne du monde, samedi à Wembley, avant de se rendre à Prague pour affronter la République tchèque le 29 septembre, puis de défier la Croatie à Rijeka le 3 octobre, avant de recevoir de nouveau la République tchèque à Wembley trois nuits plus tard.











